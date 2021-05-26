Югра присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти в школе»

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К 80-летию начала Великой Отечественной войны выпускники школ Югры в рамках празднования последнего звонка высадят деревья в память о тех, кто уходил на передовую со школьной скамьи.
В Октябрьском районе в акции принимают участие ученики 17 образовательных учреждений, в Нефтеюганском районе - 11 образовательных учреждений, в Ханты-Мансийском районе – 25. Также акция поддержана школами Лангепаса, Сургута, Ханты-Мансийска, Радужного, Когалыма и других муниципальных образований автономного округа.
Кроме того, накануне в ходе рабочей поездки в Урай губернатор Югры Наталья Комарова вместе с урайскими выпускниками школы №5 высадили 30 саженцев яблонь.
Отметим, в рамках акции «Сад памяти в школе» планируется посадить более 3 млн деревьев по всей стране. Напомним, такой формат был инициирован школьником из Башкирии и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, международная акция «Сад памяти» стартовала в России 18 марта. Она направлена на высадку в стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в тех боевых действиях соотечественников.
Подробную информацию можно получить на сайте проекта «Сад памяти».
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