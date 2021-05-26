До конца мая ещё есть возможность стать слушателем подготовительного отделения при легендарном Институте народов Севера РГПУ им. Герцена в Петербурге

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Обучение будет абсолютно бесплатным для слушателей!
Также ребятам будут предоставлены: повышенная стипендия, бесплатное проживание в общежитии, пособие на питание и компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно.
Запуск подготовительного отделения планируется уже этой осенью.
Длительность обучения – 7 месяцев, с ноября по май.
Подготовительное отделение - это прекрасная возможность для ребят, которые не могут в этом году поступить в ВУЗ, серьезно подготовиться, сдать экзамены и стать студентами в будущем году.
Уже подобрали 28 кандидатов, осталось 12 мест. До конца мая есть возможность успеть заявиться.
Если Вы хотите стать слушателем подготовительного отделения, Вам нужно:
- быть представителем коренных народов Севера;
- закончить 11 классов или колледж (год окончания не имеет значения);
- не иметь высшего образования;
- написать на электронную почту herzen.hmao@mail.ru
Выпускники народов Севера - это заслуженные учителя родных языков, уважаемые журналисты, знаменитые поэты и писатели, а также признанные лидеры коренных малочисленных народов. Присоединяйтесь!
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