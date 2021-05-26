До конца мая ещё есть возможность стать слушателем подготовительного отделения при легендарном Институте народов Севера РГПУ им. Герцена в Петербурге

  • Русский
12+
До конца мая ещё есть возможность стать слушателем подготовительного отделения при легендарном Институте народов Севера РГПУ им. Герцена в Петербурге
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Обучение будет абсолютно бесплатным для слушателей!

Также ребятам будут предоставлены: повышенная стипендия, бесплатное проживание в общежитии, пособие на питание и компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно.

Запуск подготовительного отделения планируется уже этой осенью.

Длительность обучения – 7 месяцев, с ноября по май.

Подготовительное отделение - это прекрасная возможность для ребят, которые не могут в этом году поступить в ВУЗ, серьезно подготовиться, сдать экзамены и стать студентами в будущем году.

Уже подобрали 28 кандидатов, осталось 12 мест. До конца мая есть возможность успеть заявиться.

Если Вы хотите стать слушателем подготовительного отделения, Вам нужно:

- быть представителем коренных народов Севера;

- закончить 11 классов или колледж (год окончания не имеет значения);

- не иметь высшего образования;

- написать на электронную почту herzen.hmao@mail.ru

Выпускники народов Севера - это заслуженные учителя родных языков, уважаемые журналисты, знаменитые поэты и писатели, а также признанные лидеры коренных малочисленных народов. Присоединяйтесь!

 

 

 

ВКонтакте https://vk.com/khanty_yasang

Одноклассники https://ok.ru/khantyyasang

Фейсбук https://www.facebook.com/hmmir.admin 

Телеграм https://t.me/hmmir

Инстаграм https://www.instagram.com/khanty_mansi_mir/

12+
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
12+
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 26/05/2021 - 15:54

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.