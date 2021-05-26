На территории Югры нет действующих лесных пожаров

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Сегодня, 26 мая, на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция на тему: «Лесопожарная обстановка на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Спикерами стали: начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, генерал-майор внутренней службы Пётр Кугуй, первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов, директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов» Иван Шевцов, начальник управления по лесному и пожарному надзору в лесах Природнадзора Югры Андрей Кушков.
Начало пожароопасного сезона в лесах Югры объявили 23 апреля. С этой даты в лесах региона зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2 454 гектара. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году. По состоянию на 26 мая 9:00 утра, на территории автономного округа действующие лесные пожары отсутствуют.
Для организации своевременного мониторинга и тушения лесных пожаров в Югре утверждён сводный план. Согласно документу, участие в противопожарных и профилактических мероприятиях наряду с формированием базы авиационных и наземных охраны лесов Югры принимают участие аварийно-спасательные группы, арендаторы лесных участков, недропользователи, казачьи общества и подразделения добровольных пожарников.
За пожарной ситуацией в лесах региона следят в круглосуточном режиме с помощью информационных систем «Ясень» и информационных систем дистанционного мониторинга РоссЛесхоз. Авиационное патрулирование югорских лесов ведётся по 19 новым маршрутам, протяжённость которых составляет свыше 9 тысяч километров, что полностью покрывает территорию автономного округа.
На сегодня в округе действует режим повышенной готовности. Наиболее пожароопасная ситуация складывалась в Кондинском районе. Причиной возгораний стали грозовые разряды. Для их ликвидации были задействованы, в частности, три вертолета «Ми-8» и три самолета «Ан-2».
Напомним, резкий рост площади лесных пожаров был отмечен на территории автономного округа в прошедшие выходные дни — утром 24 мая горели 1 288 гектаров в Кондинском лесничестве. Уже через сутки в муниципалитете остался один пожар на площади 361 гектар, не представляющий угрозы населённым пунктам и объектам экономики.
Сейчас пожары удалось потушить, но говорить о том, что у специализированных служб получится наконец-то взять передышку, не приходится. Нужно быть начеку и готовиться к возможному возникновению новых возгораний.
Ирина Самсонова