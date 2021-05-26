В вузах Югры откроют дополнительные бюджетные места

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В вузах России в ближайшие два года будет открыто дополнительно еще 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них будет отдано регионам, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.
Отметим, федеральные вузы - Югорский государственный университет и Нижневартовский государственный университет, расположенные на территории автономного округа, - готовы к увеличению набора по востребованным для региона направлениям подготовки за счет федеральных средств.
В вузах Югры также идет поэтапное увеличение бюджетных мест. За последние пять лет количество мест, финансируемых за счет средств бюджета автономного округа, увеличилось на 19,7% или на 485 мест, так в 2016 году абитуриенты могли претендовать на 2471 бюджетное место, а в 2021 году – 2957.
В целом наблюдается стабильная динамика набора на обучение по программам высшего образования за счет средств федерального и регионального бюджетов: в 2020 году было 3694 мест, в 2021 году число мест увеличится до 3815 мест.
Согласно данным окружного департамента образования и молодежной политики, в этом году планируют продолжить обучение в профессиональных образовательных организациях Югры более 10 тысяч выпускников. Всего в этом году школы закончит 30,5 тысяч человек.
«Увеличение количества бюджетных мест станет стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе, что особенно актуально в Год науки и технологий, знаний, - подчеркнула накануне губернатор Югры Наталья Комарова. - Потенциал, кадровый состав и материальная база вузов автономного округа позволяет готовить профессионалов высокого уровня. Их востребованность вместе с достойной оплатой труда в родном регионе - важные условия развития молодых людей».
Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов вузов являются «Информационные системы и технологии», «Электроэнергетика и электротехника», «Строительство», «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Педагогическое образование».
Как подчеркнул Президент в послании Федеральному Собранию, 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные места в вузы страны: «Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира».
Кроме того, в ближайшие два года правительством Российской Федерации будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.
Так, Министерством науки и высшего образования РФ разработан проект программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». От автономного округа на участие в ней планирует заявиться Сургутский государственный университет. В этой связи вузом сформировано три консорциума, в том числе объединяющий вузы и научные организации Югры.
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