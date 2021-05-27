Предпринимательское сообщество Югры приглашают к участию в вебинаре Минэкономразвития России

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Предпринимательское сообщество Югры приглашают к участию в вебинаре Минэкономразвития России

Вебинар на тему «Цифровизация. Стоит ли малому и среднему бизнесу применять стратегии крупных компаний?» состоится 27 мая в 10:00 (время московское).

В рамках мероприятия спикеры поделятся историей цифровой трансформации в России и примерами внедрения цифровых инструментов. Трансляция вебинара будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online по итогам прохождения регистрации или авторизации по ссылке. Участие бесплатное.

Отметим, спикерами выступят управляющий партнёр международного IT-интегратора «Первый Бит» Иван Аверьянов, эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС Марианна Крель. Программа мероприятия размещена по ссылке.

Кроме того, всем участникам предоставляется бесплатный доступ к контенту платформы Synergy.Online на 1 месяц при регистрации/авторизации на платформе по промокоду: Minek5.

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Чт, 27/05/2021 - 11:49

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