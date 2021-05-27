Победители конкурса «Югорская звезда: оригинальный жанр»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги этапа «Оригинальный жанр» онлайн-конкурса «Югорская звезда». На конкурс принимались видеозаписи творческих номеров, включающих различные виды искусств и основанных на безграничных человеческих возможностях участника.
На суд конкурсного жюри поступили заявки от юных талантливых артистов со всей Югры. В работах оценивались - новаторство, оригинальность, индивидуальность, режиссура номера, техника и сложность исполнения, артистизм и художественный уровень программы (реквизит, костюмы, грим и т.д.). Учитывая все критерии отбора, Лауреатами I степени стали:
- Мастафанова Маргарита Алексеевна, номер «Холодное сердце», г. Ханты-Мансийск;
- Цирковой коллектив «Страна Чудес», акробатическая сценка «Дрессированные львы», г. Югорск;
- Студия оригинального жанра «СТС», номер «Зима», г. Нижневартовск.
С полным перечнем Лауреатов и Дипломантов можно ознакомиться на сайте Окружного Дома народного творчества.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам конкурса смело брать новые высоты, совершенствоваться каждый день и никогда не сдаваться.
Также напоминаем, что 1 июня в социальных сетях учреждения выйдет праздничный онлайн-концерт, в который войдут лучшие работы участников конкурса. Зрителей ждут зрелищные номера с акробатическими трюками, головокружительными па и неожиданными финтами. Начало концерта в 14:00.
Справки по телефону: 8 (3467) 33-30-37.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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