Начинается фотоконкурс природных священных мест

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Начинается фотоконкурс, на который ожидаются фотографии священных лесов, и других исторических природных священных мест. Цель фотоконкурса заключается в том, чтобы осознать ценности культурного и природного наследия древних священных мест, запечатлеть их состояние в данное время и вызвать у людей желание посещать и сохранять эти места
Темой проводимого в 14 раз фотоконкурса являются исконные природные (не построенные-созданные) священные места: рощи, священные горы, деревья, камни, водоемы и прочие природные места. В такие места еще задолго до ХХ века приходили молиться, исцеляться, приносить дары, проводить советы, гадать и выполнять другие обряды.
Главная премия конкурса составляет 1000 евро, Премия уральских народов – 300 евро, премия священных мест Финляндии 300 евро и премия для фотографов в возрасте до 16 лет – 200 евро. Кроме этого, будут вручены специальные премии по следующим темам: роща, священное дерево, камень, водоем, дары, боль жертвенных рощ, наследие, острова и пр.
На конкурс можно присылать и видео продолжительностью до 1,5 минут. Фотографии и видео можно загружать на веб-страницу фотоконкурса до 15.10.2021.
Конкурс проводится и веб-страница конкурса открыта на эстонском, русском и финском языке. Организатором фотоконкурса «Священные природные места» является ЦУ Hiite Maja в сотрудничестве финским объединением Taivaannaula RY.
По оценке Международного союза охраны природы (IUCN), священные природные места являются древнейшими заповедниками как всего человечества. Священные природные места существуют у многих древних народов, и связанные с ними традиции образуют значительную часть наследия финно-угорских народов. На состоявшемся в 2011 году в Венгрии в Шиофоке Всемирном конгрессе финно-угорских народов было отмечено, что для укрепления идентитета, культуры и взаимного сотрудничества родственных народов в дельнейшем следует обращать больше внимания на природные священные места.
В Эстонии известно о почти 800 занимающих значительную территорию страны священных рощах, нескольких тысячах священных камней, деревьев, водоемов, а также сотнях крестных деревьях. Большинство священных мест находится под угрозой исчезновения из-за утраты информации о них и хозяйственной деятельности, особенно из-за обширной вырубки лесов. Наиболее известными священными местами в Эстонии являются река Пюхайыги в Выханду, озеро Пюхаъярв в Отепя, дуб Тамме-Лаури в Урвасте, синие ключи Саула Синиалликад, клиф Панга, священное озеро Каали, дубовая роща Лехмья, водопад Ягала и пр.
Дополнительная информация:
Веб-страница фотоконкурса:
https://www.hiis.ee/kuva/ru/2021
Правила участия в фотоконкурсе:
https://www.hiis.ee/kuva/ru/info/17-eeskirjad/5161
Плакат фотоконкурса:
www.hiis.ee/kuva/2021/2021/hiite-kuvav-istluse-plakat-vene-keeles-6794
Карта священных природных мест Эстонии:
https://kaart.hiiepaik.ee/
Фотоконкурсы 2008-2020:
https://www.hiis.ee/kuva/ru/fotokonkursy
Победители фотоконкурса 2020:
https://www.hiis.ee/kuva/ru/news-ru/5154
С уважением, Ахто Каазик
Руководитель ЦУ Hiite Maja
Тел: +372 56686892
kuva@hiis.ee