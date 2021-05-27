В Белоярском районе будет создан этнокластер креативных индустрий

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Совещание по вопросу создания и развития креативных пространств состоялось в Белоярском.
Участие в нем приняли представители исполнительных органов власти автономного округа, органов местного самоуправления, креативного кластера муниципалитета. Лейтмотивом встречи стало обсуждение окружного закона о развитии креативных индустрий в регионе, мер поддержки для креативных предпринимателей и гражданских инициатив в сфере креативной деятельности.
Напомним, закон был поддержан и принят в июле прошлого года, он стал первым в России в сфере развития креативных индустрий. Нормативный акт основывается на принципах открытости и доступности информации в данной сфере, добросовестной конкуренции, свободы творческой среды, доступности поддержки, сохранения культурных ценностей, национальных традиций и природных ресурсов.
Благодаря закону в Югре создаются благоприятные условия, способствующие возникновению новых идей, знаний, расширению возможностей для самореализации. Заместитель директора департамента экономического развития Югры Роман Колупаев отметил, что в настоящий момент представителям креативных индустрий оказываются финансовая, информационно-консультационная, имущественная меры поддержки. «Мы начали свою работу с информационно-консультационной. Это ведение реестра субъектов креативных индустрий, который помогает проанализировать количество потенциальных получателей мер поддержки. В реестр сегодня вошли уже около 300 субъектов креативной деятельности», - сказал он.
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова добавила, что возглавляемое ей ведомство в настоящий момент курирует работу, связанную с поддержкой гражданских инициатив в сфере креативных индустрий, развития территориального маркетинга и брендинга. Среди основных направлений - обучающие программы в сфере территориального маркетинга, брендинга и социального проектирования, конкурсная поддержка ресурсных центров в сфере креативных индустрий, грантовая поддержка креативных стартапов, содействие в маркетинге и сбыте продукции, которую производят представители креативных индустрий.
Также глава департамента особо подчеркнула работу по созданию арт-резиденций в регионе. Напомним, такие объекты на сегодняшний день создаются в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нягани. Кроме того, команда от автономного округа участвуют в федеральном проекте Ruban Creative Lab по преобразованию территорий в креативные кластеры, организованном Агенством стратегических инициатив при поддержке Дом.рф. Елена Шумакова отметила, что по итогам первого этапа конкурса команда Югры вошла в топ-10 регионов с проектом по созданию 4 кластеров в Белоярском районе, Мегионе, Сургуте. Победа обеспечивает приезд на эти территории инвесторов, которые профессионально занимаются креативными индустриями, готовых поддержать лучшие проекты развития территорий. «Правительство автономного округа заинтересовано в том, чтобы наша команда добилась успеха, но еще больше мы заинтересованы в том, чтобы предложенные проекты были поддержаны и востребованы жителями, работали на реализацию потенциала территорий», - акцентировала внимание директор департамента общественных и внешних связей, отметив, что в Белоярском районе в соответствии с проектом предполагается создание этнокластера креативных индустрий.
Как подчеркнул глава Белоярского района Сергей Маненков, в муниципалитете созданы хорошие условия для развития этнотуризма, реализации событийных проектов российского и международного уровня.
Напомним, с этого года грант губернатора для НКО и физических лиц включает в себя отдельное направление по креативным индустриям. Кроме того, впервые будет проведён грантовый конкурс для отраслевых ресурсных центров, специальные меры грантовой поддержке предусмотрены для организаций и физических лиц, работающих с сфере территориального маркетинга и брендинга.
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