Продукция народных мастеров Белоярского района выйдет на международный уровень

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Соглашение о сотрудничестве подписано 26 мая между региональным многофункциональным ресурсным центром «Югорская коллекция», созданным на базе издательского дома «Новости Югры» и этнокультурным центром Белоярского района.
Подписи в документе поставили руководитель ресурсного центра «Югорская коллекция» Вера Колосова и директор этнокультурного центра Зинаиды Каксина. Подписание состоялось в присутствии директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой и главы Белоярского района Сергея Маненкова.
Документ направлен на взаимодействие в сфере изучения, сохранения, возрождения и трансляции традиционной культуры коренных малочисленных народов, обеспечение обмена информацией, участие в реализации совместных проектов.
Стороны договорились об осуществлении совместной деятельности по развитию брендинга и маркетинга, внедрению креативных технологий в сфере народных художественных промыслов, производства сувенирной продукции с региональным компонентом, этнографической и выставочной деятельности, а также в сегменте проведения культурно-массовых мероприятий.
Соглашение вступило в силу со дня его подписания на бессрочный период.
«Подобное соглашение ранее было заключено с Нижневартовским районом. Мы сотрудничаем уже более чем с 200 югорскими мастерами и товаропроизводителями», – сказала Вера Колосова.
Елена Шумакова добавила, что возможности ресурсного центра «Югорская коллекция», медиакластера креативных индустрий Югры будут задействованы для брендирования и организации маркетинга и сбыта продукции, произведенной мастерами народных промыслов и ремесел, а также услуг в сфере этнотуризма на региональных, российских и международных торговых площадках.
«Реализация соглашения в комплексе с созданной в Югре системой грантовой поддержки гражданских инициатив положительно скажется на обеспечении занятости коренных малочисленных народов Севера, создании удаленных рабочих мест в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах, развитии предпринимательства в малых населённых пунктах. С 12 мая стартовал конкурс на предоставление гранта губернатора Югры физическим лицам. Он дополнен новыми направлениями – поддержка проектов, создающих условия для развития самозанятости, и развитие креативных индустрий», – подчеркнула Елена Шумакова.
По ее словам, также в текущем году существенно расширен фонд гранта губернатора. За счет эффективного развития региональной системы грантовой поддержки удалось привлечь федеральное софинансирование конкурса на предоставление грантов губернатора в Югре. Таким образом, общий фонд грантовой поддержки превысит 200 миллионов рублей.
Помимо этого, Елена Шумакова акцентировала внимание на потенциал развития инициативного бюджетирования в целях поддержки занятости и создания новых рабочих мест в муниципалитетах, предложив некоммерческим организациям и активным гражданам Белоярского района подключиться к участию в этой работе.
«В этом году все 6 заявок Белоярского района стали победителями регионального конкурса инициативных проектов. Такие проекты решают востребованные жителями задачи по созданию комфортных условий для жизни в муниципалитете и одновременно поддерживают занятость, формируют заказы для малого и среднего бизнеса в территориях», – подчеркнула она.
Также Елена Шумакова отметила еще одно направление деятельности департамента общественных и внешних связей Югры – поддержка проектов в сфере территориального маркетинга и брендинга. В этом направлении проводится два конкурса – для физических лиц и предпринимателей. В этом году для участия в отборе от Белоярского района поступило две заявки – из Юильска и Казыма.
В данном конкурсе сумма гранта может составить до 1 миллиона рублей, в том числе с целью создания условия для развития туризма, креативных индустрий, повышения привлекательности территории, брендирования продукции и услуг местных производителей.
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