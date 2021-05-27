Свыше 103 тысяч югорчан проголосовали за объекты благоустройства

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Свыше 103 тысяч югорчан проголосовали за объекты благоустройства

Голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается в Югре.
На специальном сайте https://86.gorodsreda.ru/ жители региона в режиме онлайн могут определить список первоочередных территорий для благоустройства на 2022 год. По состоянию на 26 мая, за объекты благоустройства проголосовали уже 103 тысячи 569 югорчан.
До конца отбора территорий и дизайн-проектов на следующий год осталось меньше недели – голосование закончится уже 30 мая. В нем может принять участие каждый желающий старше 14 лет.
Отдать свой голос можно за парки, набережные, обновленные скверы, улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
Участие граждан в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит сделать города более комфортными для югорчан, повысить индекс качества городской среды.
В целом по стране в онлайн-голосовании приняли участие практически 9 миллионов россиян. На голосование было выставлено около 6 тысяч территорий и дизайн-проектов.

По информации info@admhmao.ru

 

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Чт, 27/05/2021 - 16:01

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