Определены победители Окружного конкурса фотографий «Мой народ-моя гордость»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость». Конкурс проводился совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и был приурочен к празднованию Дня России.
В конкурсе приняли участие более 60 фотографов из ХМАО-Югры и ЯНАО, вдохновившихся яркими образами национальных нарядов, уютом традиционного быта и красотой людей разных народов. Конкурсное жюри оценивало в поступивших работах технику и качество исполнения, оригинальность идеи, художественный уровень и соответствие теме конкурса.
По итогам голосования, Лауреатами I степени Окружного конкурса фотографий «Мой народ-моя гордость» признаны:
Шумихина Евгения, Березовский район, п. Приполярный;
Васильева Галина, Белоярский район, п. Сорум;
Кашапова Ляля, г. Ханты-Мансийск;
Сковородин Владимир, Сургутский район, с.п. Ульт- Ягун;
Федотова Наталья, Белоярский район, с. Казым;
Афонина Анна, Сургутский район, с.п. Ульт- Ягун;
Гындышева Юлия, Белоярского района, с. Ванзеват;
Молданова-Ользина Татьяна, Белоярского района, с. Ванзеват;
Кузьмина Надежда, г. Сургут.
С полным перечнем Лауреатов и Дипломантов можно ознакомиться на сайте Окружного Дома народного творчества.
Работы победителей войдут в фотовыставку «Мой народ – моя гордость», которая откроется в преддверии празднования Дня России в КТЦ «Югра-Классик».
Справки по телефону: 8 (3467) 33-30-37.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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