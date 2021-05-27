Определены победители Окружного конкурса фотографий «Мой народ-моя гордость»

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Определены победители Окружного конкурса фотографий «Мой народ-моя гордость»

В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Конкурса фотографий «Мой народ – моя гордость». Конкурс проводился совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и был приурочен к празднованию Дня России.

В конкурсе приняли участие более 60 фотографов из ХМАО-Югры и ЯНАО, вдохновившихся яркими образами национальных нарядов, уютом традиционного быта и красотой людей разных народов. Конкурсное жюри оценивало в поступивших работах технику и качество исполнения, оригинальность идеи, художественный уровень и соответствие теме конкурса.

По итогам голосования, Лауреатами I степени Окружного конкурса фотографий «Мой народ-моя гордость» признаны:

Шумихина Евгения, Березовский район, п. Приполярный;

Васильева Галина, Белоярский район, п. Сорум;

Кашапова Ляля, г. Ханты-Мансийск;

Сковородин Владимир, Сургутский район, с.п. Ульт- Ягун;

Федотова Наталья, Белоярский район, с. Казым;

Афонина Анна, Сургутский район, с.п. Ульт- Ягун;

Гындышева Юлия, Белоярского района, с. Ванзеват;

Молданова-Ользина Татьяна, Белоярского района, с. Ванзеват;

Кузьмина Надежда, г. Сургут.

С полным перечнем Лауреатов и Дипломантов можно ознакомиться на сайте Окружного Дома народного творчества.

Работы победителей войдут в фотовыставку «Мой народ – моя гордость», которая откроется в преддверии празднования Дня России в КТЦ «Югра-Классик».

Справки по телефону: 8 (3467) 33-30-37.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

 

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Чт, 27/05/2021 - 16:07

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