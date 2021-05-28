Студенты Югры могут получить гранты до 3,5 млн рублей

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Продолжается регистрация на конкурс для студентов «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники смогут получить навыки разработки проектных решений и создадут собственные траектории личного развития.
Югорчане смогут проявить себя в 11 направлениях, в том числе в волонтерстве, экологии, урбанистике, патриотизме, предпринимательстве, журналистике, спорте, творчестве и других.
За четыре этапа участники составят личную траекторию развития, отправятся в путешествие по России, пройдут образовательные модули, получат навыки разработки проектных решений и применят их в работе над задачами топ-компаний и регионов страны.
На развитие факультета или университета 50 победителей конкурса получат 2,5 млн рублей. Грант в размере 1 млн рублей предназначен для обучения, запуска или развития своего стартапа, улучшения жилищных условий, путешествия по России. 5% от общей суммы можно будет потратить на осуществление личной мечты.
Принять участие в конкурсе смогут учащиеся I–III курсов бакалавриата и студенты I–IV курсов специалитета. Выпускники вузов также имеют возможность присоединиться к мероприятиям и тематическим спринтам проекта.
Заявки принимаются до 12 июня 2021 года на сайте конкурса. Более подробную информацию можно найти на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».
Информация от info@admhmao.ru
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