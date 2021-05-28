Таксар Махум возвращаются, Крепкие люди вновь собираются!

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Приглашаем стать участником программы «Таксар Махум – Крепкие люди» смелых, пытливых, увлеченных мальчишек и девчонок, мечтающих ощутить себя в роли настоящего таёжного жителя или путешественника, в планах которого исследование самых неизведанных лесных троп.
Июньское путешествие в мир освоения новых навыков и знаний для выживания в экстремальных условиях состоится с 14 по 18 июня 2021 года на открытой экспозиции музея «Торум Маа».
Формировать оптимальный набор необходимых вещей и способы их укладки для свободного и безопасного передвижения по лесу. Разводить огонь, используя различные способы, ориентироваться на местности, строить временное жилище, еще сооружать ловушки и добывать пищу. Вот далеко не полный список навыков, обладателями которого вы станете, пройдя обучение в школе выживания «Таксар Махум – Крепкие люди».
Условия участия в программе:
- Режим занятий с 10:00 до 13:00 ежедневно в течение 5 дней с 14 по 18 июня.
- Участие в программе платное: 1000 рублей за 5 дней
- Удобная рабочая одежда для леса (желательно х/б камуфляжный костюм)
- Заявки принимаем до 18:00 11 июня 2021 г.
Дополнительная информация и запись на первую смену по телефонам:
+79526946829 – Анатолий Николаевич
+79003917814 – Елизавета Анатольевна
+79088807746 – Вячеслав Юрьевич
Будем рады видеть вас участниками нашей программы!
Водно-питьевой режим обеспечим.
Интересные и полезные занятия на свежем воздухе гарантируем.
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