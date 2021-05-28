Наталья Комарова приняла участие в предварительном голосовании «Единой России»

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в предварительном голосовании всероссийской политической партии «Единая Россия».
«Поддержала единомышленников, которые, победив, представят партию на больших выборах в сентябре. Осенью мы выбираем депутатов Государственной Думы РФ, думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской областной думы, местных дум», – написала в своем Инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.
«Для участия зарегистрировались 1 163 кандидата. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей, – отметила глава региона. – Поддержите своих кандидатов. Проголосовать можно до 30 мая на сайте pg.er.ru в формате онлайн или на своем счетном участке, который будет работать только один день – 30 мая».
Напомним, что с 24 по 30 мая проходит предварительное голосование всероссийской политической партии «Единая Россия». В этом году оно проходит в смешанном формате: проголосовать можно онлайн (для этого потребуется быть зарегистрированным на сайте Госуслуги.ру) и традиционным способом – придя на счетные участки. Победители предварительного голосования будут представлять партию на выборах в сентябре.
Напомним, что осенью Югра выбирает депутатов дум всех уровней: Государственная Дума, Тюменская областная дума, дума Ханты-Мансийского автономного округа, думы муниципальных образований.
По данным регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия», участие в онлайн-голосовании приняли уже 64 тысячи югорчан.
По информации info@admhmao.ru
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