Александр Новьюхов: «Кубок губернатора по гребле на обласах пройдет с 2 по 4 июля»

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Мероприятие проводится ежегодно с 2001 года. Исключение стал 2020 год из-за пандемии короновируса.
Как рассказал Депутат Думы Югры Александр Новьюхов, программа соревнований будет состоять из массовых стартов на различные дистанции: 0,5 км, эстафет на 0,5 км и 1 км, а также одиночных гонок, гонок экипажей. Запланировано проведение мастер-классов (гонки «троек» и гонки на калданках).
Планируется выступление творческих коллективов, национальная борьба на поясах, проведение обряда поклонения водному духу Вит хону и этнодискотека.
Для гостей и участников будет организован пункт питания с традиционной кухней финно-угорских народов.
«В этом году к мероприятию будет повышенный интерес. Люди соскучились по массовым и красивым праздникам. Мы предложим организаторам пригласить на гонки специальных гостей, в том числе представителей национальных объединений округа, диаспор. Уверен, что культура и традиции коренных народов Севера будет им интересна», - высказал мнение региональный парламентерий.
Помощник депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Новьюхова Александра Вячеславовича
Михаил Еремеевский
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