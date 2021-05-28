В Югре спецназ Росгвардии принял участие в межведомственном учении

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Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в тактико-специальном учении регионального оперативного штаба при возникновении чрезвычайной ситуации.
Мероприятие, прошедшее в Когалыме было направлено на отработку совместных действий сотрудников Росгвардии и полиции по освобождению заложников и задержанию условной преступной группы.
Руководители тактико-специального учения дали положительную оценку действиям спецподразделений ведомства.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре
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