В Югре спецназ Росгвардии принял участие в межведомственном учении

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В Югре спецназ Росгвардии принял участие в межведомственном учении

Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в тактико-специальном учении регионального оперативного штаба при возникновении чрезвычайной ситуации.

Мероприятие, прошедшее в Когалыме было направлено на отработку совместных действий сотрудников Росгвардии и полиции по освобождению заложников и задержанию условной преступной группы.

Руководители тактико-специального учения дали положительную оценку действиям спецподразделений ведомства.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

 

 

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Пт, 28/05/2021 - 14:05

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