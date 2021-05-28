Экскурсия в Государственную библиотеку Югры

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27 мая отмечается Общероссийский день библиотек – профессиональный праздник российских библиотекарей и библиотек. В честь такого замечательного праздника сотрудники Государственной библиотеки Югры провели экскурсии в закрытые фонды, познакомили с работой всех отделов учреждения. Гости и читатели смогли увидеть коллекции необычных книг, а также лично поздравить сотрудников библиотеки с профессиональным праздником.
Нас встретила сотрудник библиотеки, специалист по связям с общественностью Евгения Ивановна Останина. Экскурсия началась с выставки лучших библиотекарей 2020 года, которые работали в сложный период пандемии. Также здесь в фойе была представлена фотозона, сделанная из книг и цветов.
Далее Е.И. Останина представила увеличенную копию пишущей машинки, которая находится в фойе: «Эта увеличенная копия пишущей машинки была сделана в 2006 году в США. Первые писатели, которые на ней печатали свои произведения – это Марк Твен и Джек Лондон. В России машинка появилась примерно в 1914 году. Первыми русскими писателями, которые пользовались этой пишущей машинкой, были Лев Толстой и Владимир Маяковский».
Гости экскурсии – мама с дочерью – подарили библиотеке книгу из своей семейной библиотеки. Мы тут же увидели работу оборудования по обеззараживанию книг. Книгу обработали и тут же передали в библиотечный фонд.
Далее мы побывали в региональном центре Президентской библиотеки (сама библиотека находится в Санкт-Петербурге). «Мы предоставляем удалённый доступ в читальный зал. Если вы самостоятельно хотите зайти на сайт этой библиотеки, то для вас будет доступно только 60 % всей информации, а через нас вы имеете возможность на стопроцентный доступ ко всей имеющейся информации», – рассказал библиотекарь.
Дальше наш путь лежал в информационный центр, где проходят занятия «Школы программирования».
Затем мы попали в отдел хранения основного фонда. «Здесь есть как известная и популярная литература, так и единичные экземпляры тех книг, которые мы должны более тщательно хранить. Гордость фонда – литература конца 19-го, начала 20-го веков. Книги здесь хранятся на светонепроницаемых стеллажах. В фонде редких книг хранится 17 коллекций – это книги различных учёных, общественных деятелей, краеведов и т.д.», – рассказывает хранитель фонда.
Нам представили одну из коллекций – миниатюрные издания книг, которые можно прочесть лишь с лупой. Коллекция насчитывает порядка 300 изданий. Миниатюрные книжицы особо пришлись по душе юной гостье экскурсии.
Нам также представили старинные книги. Стало известно, что сегодня фонд книжных памятников составляет 62 издания. Нам показали самую старую книгу, возрастом 251 год, которая хранится в бескислотном картоне.
Также мы побывали в отделе детской книги. Кроме того, что здесь можно взять интересную книгу, здесь также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, конкурсы и т.д.
1 июня в отделе детской книги будет проходить фестиваль «Детворяндия», а в день рождения Александра Пушкина – 6 июня – «Читающая Югра».
Побывали мы и в «Краеведческом отделе». «Недавно мы открыли ресурсный краеведческий центр им. В.К. Белобородова – нашего краеведа. Здесь можно познакомиться с его литературой о Югре», – рассказала Е.И. Останина.
Далее старейший работник Государственной библиотеки Югры Мария Мадьярова (стаж работы составляет 50 лет) представила музей учреждения, который был открыт в 2005 году, обновлённая экспозиция была презентована в 2019 году. «Наш музей называется «Музей истории библиотечного дела Югры им. Н.В. Лангенбах». Имя Нины Викторовны Лангенбах присвоено Леушинской сельской библиотеке, потому что после окончания Тобольского библиотечного техникума она четыре года проработала в этой библиотеке, очень хорошо себя проявила. Её пригласили работать в окружную библиотеку г. Ханты-Мансийска, город является её родиной. С 1961 по 1986 годы она руководила окружной библиотекой. Эти годы совпали с промышленным освоением нашего региона. Она лично вывозила книги на месторождения, на места, где только что появлялись новые рабочие посёлки и т.д. Она много сделала для библиотечного дела округа. Н.В. Лангенбах первой в округе получила звание «Заслуженный деятель культуры РСФСР», а также обладателем медали «За освоение нефтяных и газовых месторождений»», – рассказывает М.Н. Мадьярова.
В музее представлены предметы быта прошлых лет, отдельная экспозиция посвящена жизни и деятельности старейшего работника библиотеки Марии Николаевне Мадьяровой.
Также мы побывали в читальном зале, в фонде хранения периодической печати.
Людмила Гурьева