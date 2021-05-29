В Югре утвержден перечень участков недр для геологического изучения на 2021 год

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Перечень участков недр, предлагаемых в пользование в 2021 году для геологического изучения, поисков и оценки полезных ископаемых, утвердили члены правительства Югры. Соответствующее распоряжение было принято 28 мая по итогам заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Из фонда недр автономного округа в 2021 году распределяется 55 участков с суммарными запасами нефти 41 миллион тонн, ресурсами нефти – 454 миллиона тонн», – сказала глава региона.
Директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов сообщил, что из 55 указанных участков 42 участка предоставлены для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за счет средств недропользователей, а 13 участков – для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии.