В Югре расширяется поддержка семей с детьми

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В Югре расширяется поддержка семей с детьми

28 мая на заседании правительства Югры, под председательством губернатора Натальи Комаровой, были одобрены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе». 

«В соответствии с этим расширяется перечень льготных категорий граждан на получение бесплатной юридической помощи. В него включены родители, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет в неполных семьях», – подчеркнула глава региона.

Директор окружного департамента внутренней политики Александр Скурихин подчеркнул, что документ разработан с целью реализации послания президента России Федеральному Собранию от 21 апреля.
Проект закона направлен на рассмотрение депутатам думы Ханты-Мансийского автономного округа.
 

Сб, 29/05/2021 - 16:00

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