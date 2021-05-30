Правительство региона оптимизировало сроки рассмотрения заявлений граждан на получение выплаты взамен земельного участка

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Правительство региона оптимизировало сроки рассмотрения заявлений граждан на получение выплаты взамен земельного участка

Изменения в постановление «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе условий реализации жилищных прав граждан» внесли члены окружного правительства в ходе очередного заседания, состоявшегося 28 мая под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Решение подготовлено по итогам тематического прямого эфира «Югорская семья». Таким образом, сокращаются сроки рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей, на получение социальной выплаты взамен земельного участка», – констатировала глава региона.

В соответствии в принятым постановлением, теперь органы местного самоуправления должны принимать решение о предоставлении соцвыплаты в срок до 10 рабочих дней вместо 20, как это было ранее.

Также оптимизированы сроки принятия органами местного самоуправления решений о признании гражданина участником с 10 до 7 рабочих дней.
Кроме того, местные власти должны вручать югорчанам решения о признании участником мероприятия, свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 3 рабочих дней.
 

Вс, 30/05/2021 - 14:00

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