Югра в 25 раз примет международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить»

- Русский
Губернатор Югры провела очередной прямой эфир с жителями автономного округа. Тема встречи – «Экология».
В ходе обсуждений были подняты волнующие югорчан вопросы охраны окружающей среды, ее оздоровления, эффективности природоохранных мероприятий, соблюдения требований безопасности при посещении лесов, готовности водных объектов к летнему сезону, экологического просвещения и экотуризма.
«Разговор состоится в соответствии совместной заявки жителей и правительства региона. В эти дни тысячи югорчан, участников из десятков стран мира объединила международная экологическая акция «Спасти и сохранить», которая преследует цели в области устойчивого развития, концепции председательства России в Арктическом совете, национальных целях развития нашей страны», - сказала губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Отметим, в округе реализуется 5 региональных проектов национального проекта «Экология». Самым массовым по участию в нем жителей автономного округа и волонтерского движения является региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», который направлен на очистку от мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий озер и рек. Автономный округ традиционно занимает лидирующие позиции среди самых активных регионов-участников. Так, в 2020 году 27 тысяч человек приняли участие в уборке 301,8 км берегов, что позволило Югре войти в топ-10 рейтинга.
В 2021 году запланировано очистить 248 км прибрежной территории водных объектов с вовлечением в мероприятия 25 тысяч человек. К эфиру подключилась руководитель спортивного комплекса «Лидер» городского поселения Барсово Лариса Годяцкая, которая рассказала о ходе акции в Сургутском районе.
«Сегодня порядка 150 жителей Сургутского района, имеющих активную экологическую жизненную позицию по сохранению окружающей нас природы, пришли принять участие в субботнике «Чистый берег» протоки Утоплая реки Обь вблизи городского поселения Барсово, территория которого является культурным наследием Урочища Барсова гора», - добавила югорчанка.
Также в ходе эфира югорчанам представили международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить», который пройдет в Ханты-Мансийске 1-4 июня в 25 раз. Форум находится под патронажем правительства Югры и всероссийской Государственной телерадиовещательной компании. В жюри фестиваля входят академики телевидения, преподаватели лучших российских творческих вузов, кинематографисты-практики. Директор телефестиваля «Спасти и сохранить», директор филиала ВГТРК-ГТРЕ «Югория» Тамара Сутягина рассказала, что на фестиваль пришло более 300 работ из 39 стран мира, из них 40 – детских.
«Фестиваль давно уже вышел за рамки узкопрофессионального мероприятия. Он неизменно становится заметным событием в Югре. В этом году в подарок городу фестиваль привозит выставку фоторабот «Соседи по планете. Исчезающий мир». Ее автор Андрей Гудков – постоянный автор National Geographic лично презентует свои уникальные фотографии в День защиты детей в парке Бориса Лосева», - подчеркнула глава фестиваля.
Также к эфиру присоединился исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный Форум» Владимир Васильев. Автономный округ является постоянным участником мероприятия, представители Югры входят в рабочую группу по защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия. «Регион активно реализуют экологические и просветительские проекты, среди них отмечу международный конкурс-выставку детского творчества «Красная книга глазами детей». В конкурсе этого года уже зарегистрировано более 3 тысяч заявок из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Учитывая такой высокий интерес молодёжного сообщества к проектам экологической направленности, хочу пригласить представителей Югры присоединиться к Молодежному экологическому форуму, целью деятельности которого является объединение усилий молодежи северных регионов по сохранению Севера и Арктики для будущих поколений в интересах устойчивого развития», - сказал Владимир Васильев.
В настоящий момент в Ханты-Мансийском автономном округе проходит видеоконкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: Молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В 2021 году видеоконкурс дополнен специальной номинацией «Река жизни» (волонтерство по защите великих рек мира) для обучающихся всех общеобразовательных учреждений.
Об экологической деятельности рассказали и представители Югорского государственного университета. С 2010 года успешно функционирует научно-исследовательская база и инфраструктура экологических наблюдений – международный полевой стационар «Мухрино», обеспечивающий накопление достоверных фактических данных об эмиссии, поглощении парниковых газов природными экосистемами. Стационар входит в состав Европейского проекта «Международная сеть наземных исследований и контроля в Арктике: INTERACT (ИНТЭРАКТ)». Сотрудники изучают изменение климата как одну из основных глобальных экологических проблем современности.
«В соответствии с задачами, поставленными Указом и посланием Президента Российской Федерации, актуальность международного полевого стационара «Мухрино» повышается. Мы видим необходимость расширения спектра исследований, более того важно проведение исследований на нарушенных площадках. Свою миссию видим в подготовке кадров, поскольку эта тема стала актуальной», - отметила доктор биологических наук, директор НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Югорского государственного университета Елена Лапшина.
В завершение эфира губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в регионе необходимо продолжать реализацию экологических проектов.