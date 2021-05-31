Хантымансийцы высадили сад памяти

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Хантымансийцы высадили сад памяти
фото depprirod.admhmao.ruфото depprirod.admhmao.ru
фото depprirod.admhmao.ru

Международная акция «Сад памяти» по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялась в Ханты-Мансийском районе. Она прошла на 23 километре автомагистрали «Ханты-Мансийск – Нягань».

В 2012 году участок, на котором была произведена посадка, был поврежден пожаром. В 2014 году здесь были проведены работы по уборке, в 2018 году подготовлена почва на площади 5 гектаров. В 2020 году уже были высажены деревья на площади 2 гектара. В рамках акции 2021 года югорчане восстановили оставшиеся 3 гектара леса, высадив 10 тысяч саженцев сосны.

Отметим, что международная акция «Сад памяти» направлена на высадку в России 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в боевых действиях Великой Отечественной войны. Она проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В этом году старт акции был дан 18 марта в городе-герое Севастополе, в мемориальном комплексе «Сапун-гора», где добровольцы высадили 30 саженцев туи, кипарисов и лип. По всей стране к акции присоединились общественные, ветеранские, волонтерские организации, предприятия, компании и неравнодушные граждане.

Кроме того, в ходе мероприятия первый заместитель регионального департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов вручил ряд наград добровольцам-пожарным, волонтерам, оказавшим помощь в ликвидации ландшафтных пожаров.

За оказанное содействие в обеспечении действий по тушению крупного пожара в районе Ханты-Мансийска 10-11 мая благодарственными письмами главного управления МЧС России по Югре отмечены генеральный директор Югорского рыбоводного завода Николай Воронцов, его заместитель Денис Баженов. Они приняли непосредственное участие в обеспечении мобильных групп пожаротушения техникой высокой проходимости.

Также за непосредственное участие, самоотверженные и грамотные действия по ликвидации ландшафтных пожаров в Ханты-Мансийске благодарственными письмами оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров награждены волонтеры региональной общественной организации «Добровольно-спасательное пожарное формирование» Антон Батуев, Денис Захаров, Олег Лякин, Максим Мишутин, Павел Плехов, Андрей Приходько, Александр Пушкарев, Олег Степанов.

По информации info@admhmao.ru

 

фото depprirod.admhmao.ruфото depprirod.admhmao.ru
фото depprirod.admhmao.ru
фото depprirod.admhmao.ruфото depprirod.admhmao.ru
фото depprirod.admhmao.ru
Пнд, 31/05/2021 - 16:36

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