В Югре стартовала ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»

  • Русский
В Югре стартовала ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»

В Ханты-Мансийске накануне Международного дня защиты детей и начала летних школьных каникул военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии провели для воспитанников подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, утреннюю зарядку и рассказали, при помощи каких упражнений сотрудникам ведомства удается поддерживаться себя в хорошей физической форме.

Прапорщик Евгений Федориненко представил ребятам комплекс, который использует сам во время ежедневной спортивной разминки. Несложные упражнения позволяют сотруднику ведомства находиться в хорошей физической форме. Сесть на шпагат никто из ребят пока не смог, но воспитанники захотели этому научиться.

«У людей, регулярно поддерживающих себя в хорошей физической форме, развита самодисциплина. Они ориентированы на будущее и понимают, что намеченного результата необходимо постоянно и последовательно добиваться», - отмечает  начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Салават Масалимов. 

По завершении мероприятия ребята поблагодарили за проведенный мастер-класс и подарили Евгению Федориненко изготовленную своими руками «подкову на счастье», а еще задали вопросы о правильном питании во время тренировок, а также о службе в Росгвардии. Некоторые из воспитанников центра поделились своими планами о поступлении в вузы ведомства.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре 

майор полиции Наталья Васильченко

Пнд, 31/05/2021 - 16:39

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.