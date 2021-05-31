В Югре стартовала ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией»

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В Ханты-Мансийске накануне Международного дня защиты детей и начала летних школьных каникул военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии провели для воспитанников подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, утреннюю зарядку и рассказали, при помощи каких упражнений сотрудникам ведомства удается поддерживаться себя в хорошей физической форме.
Прапорщик Евгений Федориненко представил ребятам комплекс, который использует сам во время ежедневной спортивной разминки. Несложные упражнения позволяют сотруднику ведомства находиться в хорошей физической форме. Сесть на шпагат никто из ребят пока не смог, но воспитанники захотели этому научиться.
«У людей, регулярно поддерживающих себя в хорошей физической форме, развита самодисциплина. Они ориентированы на будущее и понимают, что намеченного результата необходимо постоянно и последовательно добиваться», - отмечает начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Салават Масалимов.
По завершении мероприятия ребята поблагодарили за проведенный мастер-класс и подарили Евгению Федориненко изготовленную своими руками «подкову на счастье», а еще задали вопросы о правильном питании во время тренировок, а также о службе в Росгвардии. Некоторые из воспитанников центра поделились своими планами о поступлении в вузы ведомства.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре
майор полиции Наталья Васильченко