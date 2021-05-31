В Югре открылись пункты консультирования граждан по вопросам предоставления мер поддержки

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В Югре открылись пункты консультирования граждан по вопросам предоставления мер поддержки
фото csvhmao.ruфото csvhmao.ru
фото csvhmao.ru

В муниципальных образованиях автономного округа открылись пункты приема и консультирования граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, малообеспеченным семьям.

Основная их цель - проведение индивидуальной разъяснительной работы с получателями мер социальной поддержки, в числе которых - семьи с детьми, малообеспеченные семьи. Кроме того, специалисты будут готовы ответить на вопросы предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежемесячной денежной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

С адресами пунктов можно ознакомиться на сайте департамента социального развития Югры. График работы пунктов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00 часов.

Напомним, на базе Центра социальных выплат Югры продолжает функционировать контакт-центр для взаимодействия и обеспечения обратной связи с югорчанами по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и попечительства. Звонки принимаются по бесплатному для граждан многоканальному федеральному номеру 8 800 3014443. Прием вопросов осуществляется с 09-00 до 21-00 часов ежедневно (без перерывов, выходных и праздничных дней).

По информации info@admhmao.ru

фото csvhmao.ruфото csvhmao.ru
фото csvhmao.ru
фото csvhmao.ruфото csvhmao.ru
фото csvhmao.ru
Пнд, 31/05/2021 - 16:43

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