В Югре открылись пункты консультирования граждан по вопросам предоставления мер поддержки

- Русский
В муниципальных образованиях автономного округа открылись пункты приема и консультирования граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, малообеспеченным семьям.
Основная их цель - проведение индивидуальной разъяснительной работы с получателями мер социальной поддержки, в числе которых - семьи с детьми, малообеспеченные семьи. Кроме того, специалисты будут готовы ответить на вопросы предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежемесячной денежной выплаты на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
С адресами пунктов можно ознакомиться на сайте департамента социального развития Югры. График работы пунктов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00 часов.
Напомним, на базе Центра социальных выплат Югры продолжает функционировать контакт-центр для взаимодействия и обеспечения обратной связи с югорчанами по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и попечительства. Звонки принимаются по бесплатному для граждан многоканальному федеральному номеру 8 800 3014443. Прием вопросов осуществляется с 09-00 до 21-00 часов ежедневно (без перерывов, выходных и праздничных дней).
По информации info@admhmao.ru