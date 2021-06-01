В Югре сотрудники Росгвардии приняли участие в совещании по вопросам организации деятельности летних оздоровительных лагерей

- Русский
В Ханты-Мансийске сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в совещании на тему «Организации деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций в 2021 году». Мероприятие состоялось на базе комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
На семинаре присутствовали представители администрации, образовательных организаций, регионального управления МЧС России и других организаций.
В рамках мероприятия начальник отделения лицензионно- разрешительной работы (по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району) Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор полиции Вероника Осадчая выступила с докладом по вопросам антитеррористической безопасности:
«Сотрудниками Росгвардии обследованы все объекты оздоровительной кампании Ханты-Мансийского района в 2021 году. На каждом объекте имеется кнопка тревожной сигнализации, сотрудники охранных организаций обеспечены всем необходимым для выполнения своих задач».
В ходе семинара были обсуждены вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании; обеспечения требований безопасности детей в период работы лагерей, антитеррористической защищенности образовательных организаций, организации работы по трудоустройству несовершеннолетних в летний период.
Особое внимание было уделено подготовке педагогических кадров, привлекаемых к работе, содержанию образовательных программ.
Начальник Управления
полковник полиции Е. Е. Симаков