Наталья Комарова пожелала успехов выпускникам Ханты-Мансийской школы

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Наталья Комарова пожелала успехов выпускникам Ханты-Мансийской школы
фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова и депутат Думы автономного округа, председатель комитета по социальной политике Василий Филипенко 31 мая посетили школу №6 Ханты-Мансийска, где проходят единые государственные экзамены по химии и географии.

Всего в этот день итоговые испытания прошли около 100 учащихся образовательной организации.

Наталья Комарова пожелала выпускникам успехов в прохождении государственной аттестации. «Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, поддержала выпускников, родителей, наставников на первом в этом году Едином государственном экзамене. Желаю удачи, верю, что Вы достигните желаемых результатов», - написала в своих социальных сетях губернатор.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Югре стартовали единые государственные экзамены для учащихся 11 классов. 31 мая они сдают экзамены по географии, литературе и химии.

3 и 4 июня будет проводиться самый массовый экзамен по русскому языку.

7 июня школьникам предстоит сдача математики профильного уровня, 11 июня – истории и физики. На 15 июня назначен ЕГЭ по обществознанию, на 18 июня – биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Еще два экзамена будет разделено на два дня: 21 и 22 участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Всего в Югре в нынешнем году сдавать единые государственные экзамены будут 10 тысяч 679 человек, а ОГЭ и ГВЭ на уровне основного общего образования – 19 тысяч 250 человек.

Информация от info@admhmao.ru

фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
Втр, 01/06/2021 - 09:02

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