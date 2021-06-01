Наталья Комарова приняла участие в фестивале детского творчества

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Наталья Комарова приняла участие в фестивале детского творчества
фото hmrcd.ruфото hmrcd.ru
фото hmrcd.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в фестивале детского творчества #Детирулят86, организованного в центре дополнительного образования «Перспектива» для детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях и семьях граждан.

Дети в сопровождении педагогов центра приняли участие в мастер-классах по техники живописи «В природе столько красоты…», «Мой портрет». Они рисовали, создавали пейзажи по литературным произведениям русских поэтов, учились работать в смешанных техниках.

Наталья Комарова высоко оценила работу педагогов центра детского творчества «Перспектива» по развитию творчества детей. «Вы – молодцы. Спасибо вам большое», - поблагодарила  глава региона.

Также для участников фестиваля состоялась театральная игровая программа «Полезные советы» в исполненииобразцового коллектива театра-студии «Дельтаплан». Дети приняли активное участие в интерактивном спектакле по мотивам произведения Григория Остера «Вредные советы», и вместе с артистами выясняли, как правильно нужно себя вести в той или иной ситуации. По окончании спектакля каждый ребенок получил из рук артистов книгу Григория Остера.

Отметим, марафон детства #Детирулят86 проводится вавтономном округе в рамках плана социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы.

Директор департамента социального развития Тереза Понамарева напомнила, что впервые марафон прошел в режиме онлайн в прошлом году. Тогда губернатор автономного округа Наталья Комарова в ходе участия в мероприятии поддержала инициативу юных югорчан сделать марафон традиционным и ежегодным.

В этом году марафон детства #Детирулят86, посвященный международному Дню защиты детей, пройдет во всех 22 муниципалитетах. Марафон продлится целый месяц. В каждом населенном пункте Югры пройдут мероприятия.

Информация от info@admhmao.ru

фото hmrcd.ruфото hmrcd.ru
фото hmrcd.ru
фото hmrcd.ruфото hmrcd.ru
фото hmrcd.ru
Втр, 01/06/2021 - 09:11

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