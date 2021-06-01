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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в фестивале детского творчества #Детирулят86, организованного в центре дополнительного образования «Перспектива» для детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях и семьях граждан.
Дети в сопровождении педагогов центра приняли участие в мастер-классах по техники живописи «В природе столько красоты…», «Мой портрет». Они рисовали, создавали пейзажи по литературным произведениям русских поэтов, учились работать в смешанных техниках.
Наталья Комарова высоко оценила работу педагогов центра детского творчества «Перспектива» по развитию творчества детей. «Вы – молодцы. Спасибо вам большое», - поблагодарила глава региона.
Также для участников фестиваля состоялась театральная игровая программа «Полезные советы» в исполненииобразцового коллектива театра-студии «Дельтаплан». Дети приняли активное участие в интерактивном спектакле по мотивам произведения Григория Остера «Вредные советы», и вместе с артистами выясняли, как правильно нужно себя вести в той или иной ситуации. По окончании спектакля каждый ребенок получил из рук артистов книгу Григория Остера.
Отметим, марафон детства #Детирулят86 проводится вавтономном округе в рамках плана социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы.
Директор департамента социального развития Тереза Понамарева напомнила, что впервые марафон прошел в режиме онлайн в прошлом году. Тогда губернатор автономного округа Наталья Комарова в ходе участия в мероприятии поддержала инициативу юных югорчан сделать марафон традиционным и ежегодным.
В этом году марафон детства #Детирулят86, посвященный международному Дню защиты детей, пройдет во всех 22 муниципалитетах. Марафон продлится целый месяц. В каждом населенном пункте Югры пройдут мероприятия.
Информация от info@admhmao.ru