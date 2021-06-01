Еремей Айпин: «Внебюджетным СМИ на языках коренных народов на конкурсной основе предоставляется субсидия из бюджета Югры»

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Заместитель Председателя Думы Югры Еремей Айпин принял участие в работе конкурсной комиссии по предоставлению субсидии организациям, которые издают (выпускают) средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов и учредителями которых не являются органы власти или органы местного самоуправления.
Заседание комиссии состоялось в формате видеоконференции под председательством директора Департамента общественных и внешних связей Югры Елены Шумаковой.
Кроме сотрудников Департамента в состав конкурсной комиссии входят представители журналистского сообщества региона, а также общественности, владеющие хантыйским или мансийским языком.
Для участия на конкурс заявились: детский журнал на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко»), детский журнал на мансийском языке «Витсам» («Капелька») и газета «Первая Советская» с еженедельной рубрикой «На родном языке».
Комментируя итоги заседания, вице-спикер Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин пояснил, какими критериями будет руководствоваться конкурсная комиссия при определении победителей.
«Члены комиссии смотрят, какие нестандартные подходы, новые формы подачи материала и оригинальные методы воздействия на аудиторию использует претендент на субсидию. Насколько его материалы на родных языках являются собственно авторскими, эксклюзивными. Имеет значение, есть ли у средства массовой информации сайт, группы в социальных сетях», – рассказал Еремей Айпин.
В завершение парламентарий подчеркнул: «Можно только приветствовать, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре помимо государственных и муниципальных средств массовой информации осуществляется поддержка и частных СМИ. Ведь они по собственному почину издают и выпускают материалы на хантыйском и мансийском языках, участвуют в популяризации и сохранении родных языков коренных малочисленных народов».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Галины Краснухиной,
советника заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы автономного округа