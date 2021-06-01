Более 11 тысяч югорских выпускников сдают ЕГЭ

  • Русский
Более 11 тысяч югорских выпускников сдают ЕГЭ
фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной

31 мая начался основной период сдачи ЕГЭ, в этот день 11-классники сдавали химию, географию и литературу. В 2021 году ЕГЭ будут писать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для остальных они пройдут в форме государственных выпускных экзаменов.

–  В этом году экзамены будут проходить традиционно, их сдают 11 500 выпускников 11 классов. Из них 10 600 учащихся сдают ЕГЭ, это те, кто планируют поступать в вузы. А те, кто не планируют поступать, пишут в форме государственного выпускного экзамена, это около тысячи человек. По уровню 9 класса когорта ещё более многочисленна – их 19 тысяч человек. Для этих ребят основные экзамены завершены. Они сдали два основных экзамена, –  сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Говоря об особенностях этого года, он отметил, теперь  ребята не будут сдавать два основных предмета ЕГЭ, как это было ранее, а только один предмет – русский язык. Его напишут все 11 500 выпускников. Единый государственный экзамен по русскому языку будет проходить два дня. Раньше обязательными были два предмета –  русский язык и математика. Сейчас же математику сдают те, кому она нужна для поступления в высшие учебные заведения.

Одним из самых популярных предметов по выбору является обществознание, далее идёт математика, в этом году его выбрали 5 400 человек. Кроме этого, на лидирующих позициях среди предметов по выбору находятся биология, химия и физика. Также популярен предмет информатика, на сдачу этого предмета в Югре заявлены 2 тысячи участников.

Кроме этого, Алексей Дренин рассказал о правилах получения золотой медали.

–  Поскольку в 2020 году по срокам ЕГЭ были сдвинуты, их результаты никак не влияли на получения аттестата, поэтому та нормативно-правовая база, которая существовала до 2019 года, была скорректирована. Тогда золотые медали были выданы исключительно на основе текущей успеваемости.  Теперь мы вернулись к нормативно-правовой базе 2019 года, сейчас учитываются результаты ЕГЭ, а именно не 75 баллов по основному предмету и не менее 70 баллов по выбранным предметам, – пояснил Алексей Дренин.

Необходимо отметить, экзамены в школах Югры проходят с соблюдением всех санитарных норм. При входе в учебные заведения у выпускников измеряют температуру, рассадка проходит с соблюдением социальной дистанции, в каждой аудитории проводится обеззараживание воздуха, проветривание помещений и т.п.

Людмила Теткина

фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной
фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной
Втр, 01/06/2021 - 11:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.