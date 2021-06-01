Более 11 тысяч югорских выпускников сдают ЕГЭ

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31 мая начался основной период сдачи ЕГЭ, в этот день 11-классники сдавали химию, географию и литературу. В 2021 году ЕГЭ будут писать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для остальных они пройдут в форме государственных выпускных экзаменов.
– В этом году экзамены будут проходить традиционно, их сдают 11 500 выпускников 11 классов. Из них 10 600 учащихся сдают ЕГЭ, это те, кто планируют поступать в вузы. А те, кто не планируют поступать, пишут в форме государственного выпускного экзамена, это около тысячи человек. По уровню 9 класса когорта ещё более многочисленна – их 19 тысяч человек. Для этих ребят основные экзамены завершены. Они сдали два основных экзамена, – сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.
Говоря об особенностях этого года, он отметил, теперь ребята не будут сдавать два основных предмета ЕГЭ, как это было ранее, а только один предмет – русский язык. Его напишут все 11 500 выпускников. Единый государственный экзамен по русскому языку будет проходить два дня. Раньше обязательными были два предмета – русский язык и математика. Сейчас же математику сдают те, кому она нужна для поступления в высшие учебные заведения.
Одним из самых популярных предметов по выбору является обществознание, далее идёт математика, в этом году его выбрали 5 400 человек. Кроме этого, на лидирующих позициях среди предметов по выбору находятся биология, химия и физика. Также популярен предмет информатика, на сдачу этого предмета в Югре заявлены 2 тысячи участников.
Кроме этого, Алексей Дренин рассказал о правилах получения золотой медали.
– Поскольку в 2020 году по срокам ЕГЭ были сдвинуты, их результаты никак не влияли на получения аттестата, поэтому та нормативно-правовая база, которая существовала до 2019 года, была скорректирована. Тогда золотые медали были выданы исключительно на основе текущей успеваемости. Теперь мы вернулись к нормативно-правовой базе 2019 года, сейчас учитываются результаты ЕГЭ, а именно не 75 баллов по основному предмету и не менее 70 баллов по выбранным предметам, – пояснил Алексей Дренин.
Необходимо отметить, экзамены в школах Югры проходят с соблюдением всех санитарных норм. При входе в учебные заведения у выпускников измеряют температуру, рассадка проходит с соблюдением социальной дистанции, в каждой аудитории проводится обеззараживание воздуха, проветривание помещений и т.п.
Людмила Теткина