Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с Международным днем защиты детей

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Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с Международным днем защиты детей

Дорогие друзья! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот замечательный праздник открывает столь долгожданное в наших северных краях лето – время теплых солнечных дней, беззаботного отдыха, веселых школьных каникул.

В детстве мир кажется особенно прекрасным. Он наполнен разными звуками и сочными красками, состоит из множества удивительных открытий.

Эти годы являются основополагающим этапом в жизни каждого человека, который формирует здоровье, характер, шкалу духовных и нравственных ценностей.

Вот потому мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы пора детства не утратила своего волшебства, а юное поколение росло счастливым, физически крепким, интеллектуально развитым.

Чтобы достичь этого, в Югре делается многое: функционирует система социальной поддержки семей, воплощаются проекты, гарантирующие юным северянам комфортные условия для занятий спортом и творчеством, открывая каждому широкие возможности для самореализации.

Нет сомнений, что целенаправленная деятельность органов власти региона и впредь будет приносить добрые плоды, станет залогом благополучия и процветания автономного округа во имя грядущих поколений.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю всем – и детям, и взрослым – здоровья, отличного настроения, удачи. Пусть ваши планы обернутся реальностью, вдохновят и подарят успех!

Председатель Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

Втр, 01/06/2021 - 11:22

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