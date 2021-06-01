Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с Международным днем защиты детей

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Дорогие друзья! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот замечательный праздник открывает столь долгожданное в наших северных краях лето – время теплых солнечных дней, беззаботного отдыха, веселых школьных каникул.
В детстве мир кажется особенно прекрасным. Он наполнен разными звуками и сочными красками, состоит из множества удивительных открытий.
Эти годы являются основополагающим этапом в жизни каждого человека, который формирует здоровье, характер, шкалу духовных и нравственных ценностей.
Вот потому мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы пора детства не утратила своего волшебства, а юное поколение росло счастливым, физически крепким, интеллектуально развитым.
Чтобы достичь этого, в Югре делается многое: функционирует система социальной поддержки семей, воплощаются проекты, гарантирующие юным северянам комфортные условия для занятий спортом и творчеством, открывая каждому широкие возможности для самореализации.
Нет сомнений, что целенаправленная деятельность органов власти региона и впредь будет приносить добрые плоды, станет залогом благополучия и процветания автономного округа во имя грядущих поколений.
Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю всем – и детям, и взрослым – здоровья, отличного настроения, удачи. Пусть ваши планы обернутся реальностью, вдохновят и подарят успех!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков