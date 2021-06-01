Дети с радостью вернулись на каникулы домой

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Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, на вертолёте от Ляминская средней общеобразовательной школы-интерната развезли детей на родовые угодья, что находятся в верховьях реки Лямы Сургутского района.
За время полёта совершили три посадки. Первую посадку совершили на стойбище многодетной семья лесных ненцев Павла и Татьяны Велло. У них восемь детей, трое из которых окончили учебный год.
Вторая и третья посадки были сделаны в верховьях реки Лямы на стойбища двух семей ханты братьев Лозямовых.
С радостью на каникулы прилетели Эмили Вандымова, Маргарита Лозямова, Иван Велло, Наталья Велло и Марина Велло.
Галина Лаптева,
учитель родного языка Ляминской средней общеобразовательной школы