Дети с радостью вернулись на каникулы домой

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Дети с радостью вернулись на каникулы домой

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, на вертолёте от Ляминская средней общеобразовательной школы-интерната развезли детей на родовые угодья, что находятся в верховьях реки Лямы Сургутского района.

За время полёта совершили три посадки. Первую посадку совершили на стойбище многодетной семья лесных ненцев Павла и Татьяны Велло. У них восемь детей, трое из которых окончили учебный год.

Вторая и третья посадки были  сделаны в верховьях реки Лямы на стойбища двух семей ханты братьев Лозямовых.

С радостью на каникулы прилетели Эмили Вандымова, Маргарита Лозямова, Иван Велло, Наталья Велло и Марина Велло.

Галина Лаптева,

учитель родного языка Ляминской средней общеобразовательной школы

 

 

Втр, 01/06/2021 - 16:38

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