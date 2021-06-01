В Салыме могут появиться музей, зоопарк и лыжная трасса

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В Салыме могут появиться музей, зоопарк и лыжная трасса

Сотрудники АНО «Институт археологии Севера» разработали эскизный проект Историко-культурного музея-заповедника «Священная кедровая роща». Проект осуществлен благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Поселок Салым, где располагается достопримечательное место «Священная кедровая роща», имеет все шансы в будущем стать центром регионального туризма.

Эскизный проект будет представлен на общественное обсуждение в Администрации Салыма в день Открытия югорского археологического сезона, 11 июня.

Подробнее с эскизным проектом Историко-культурного музея-заповедника «Священная кедровая роща» можно ознакомиться на сайте АНО «Институт археологии Севера» http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=show_r&id=198

Анна Позднякова,

АНО «Институт археологии Севера»

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Втр, 01/06/2021 - 16:39

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