В Салыме могут появиться музей, зоопарк и лыжная трасса

- Русский
Сотрудники АНО «Институт археологии Севера» разработали эскизный проект Историко-культурного музея-заповедника «Священная кедровая роща». Проект осуществлен благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Поселок Салым, где располагается достопримечательное место «Священная кедровая роща», имеет все шансы в будущем стать центром регионального туризма.
Эскизный проект будет представлен на общественное обсуждение в Администрации Салыма в день Открытия югорского археологического сезона, 11 июня.
Подробнее с эскизным проектом Историко-культурного музея-заповедника «Священная кедровая роща» можно ознакомиться на сайте АНО «Институт археологии Севера» http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=show_r&id=198
Анна Позднякова,
АНО «Институт археологии Севера»