В День защиты детей в музее «Торум Маа» отметили Праздник Трясогузки

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В День защиты детей в музее «Торум Маа» отметили Праздник Трясогузки
фото В. Узельфото В. Узель
фото В. Узель

В Международный день защиты детей в этнографическом музее под открытым небом «Торум маа» прошел праздник «День трясогузки» - «Ворщик хотал».

Интересный театрализованный пролог был представлен артистами театра обско-угорских народов «Солнце». Также в программе праздника были организованы различные мастер-классы, мега-раскраски. Каждому участнику праздника можно было приготовить себе оберег с изображением его символа – Трясогузки.

Маленьким участникам были выданы так называемые бегунки, проходя творческие площадки с мастер-классами, они должны были там поставить отметки. После их заполнения, им всем были вручены сладкие призы. Праздник получился очень ярким и интересным!

Трясогузка для обских угров – птица, несущая счастье людям и долгожданное лето. Этот праздник кондинских манси широкое распространение получил недавно. Манси Конды считали священной эту маленькую птичку, они верили в то, что она своим хвостиком разбивает весенний лед, и ускоряет приход тепла.

Для северных народов трясогузка является вестником Красной весны и Большого света (белых ночей), то есть лета. По словам сотрудников этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», когда-то известная мансийская сказительница и  писательница Анна Митрофановна Конькова записала сказку, посвященную трясогузке. И на основе этой сказки был восстановлен этот старинный праздник.

В последние годы на территории округа праздник Трясогузки стал популярным и любимым у детей. Сейчас его празднуют не только в Кондинском районе и в Ханты-Мансийске, но и других районах автономного округа. Самое приятное то, что теперь Международный день защиты детей у всех ассоциируется с традиционным праздником кондинских манси День Трясогузки.

Валентина Узель

фото В. Узельфото В. Узель
фото В. Узель
фото В. Узельфото В. Узель
фото В. Узель
Втр, 01/06/2021 - 16:53

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