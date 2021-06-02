В Югре пройдёт первый «Музейный хакатон»!

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В Югре пройдёт первый «Музейный хакатон»!

В рамках XII Международного IT-ФОРУМа 16-17 июня 2021 года Музей геологии, нефти и газа при поддержке Департамента культуры ХМАО – Югры проведёт «Музейный хакатон» - мастерскую, на которой разработчики и дизайнеры в режиме двухдневного спринта будут работать над созданием приложений для музеев с использованием AR/VR технологий.

За два дня командам предстоит продумать и создать приложение дополненной реальности (AR) и/или виртуальной реальности (VR) с использованием конструктора AR/VR проектов EV Toolbox версии Advanced по тематическому кейсу хакатона.

Участниками хакатона могут стать креативные, активные молодые люди от 14 до 18 лет.

Заявки принимаются до 7 июня 2021 года.

С Положением о «Музейном хакатоне» можно ознакомиться на официальном сайте музея -  http://www.muzgeo.ru/upload/medialibrary/4a4/4a4df3bf0838c1532d442cfe50e....

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Ср, 02/06/2021 - 09:27

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