В Югре пройдёт первый «Музейный хакатон»!

- Русский
В рамках XII Международного IT-ФОРУМа 16-17 июня 2021 года Музей геологии, нефти и газа при поддержке Департамента культуры ХМАО – Югры проведёт «Музейный хакатон» - мастерскую, на которой разработчики и дизайнеры в режиме двухдневного спринта будут работать над созданием приложений для музеев с использованием AR/VR технологий.
За два дня командам предстоит продумать и создать приложение дополненной реальности (AR) и/или виртуальной реальности (VR) с использованием конструктора AR/VR проектов EV Toolbox версии Advanced по тематическому кейсу хакатона.
Участниками хакатона могут стать креативные, активные молодые люди от 14 до 18 лет.
Заявки принимаются до 7 июня 2021 года.
С Положением о «Музейном хакатоне» можно ознакомиться на официальном сайте музея - http://www.muzgeo.ru/upload/medialibrary/4a4/4a4df3bf0838c1532d442cfe50e....