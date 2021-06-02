Муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

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Председатель Думы округа Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по предупреждению и завоза COVID-19.
По оперативным данным, всего в регионе 57 538 заболевших с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, плюс 41 человек за сутки. Выздоровело 56 224 гражданина. Погибли 798 югорчан за весь период. Коэффициент распространения инфекции сегодня – 0,92.
Что касается вакцинации, то по состоянию на 1 июня более 245 тысяч человек привито первым компонентом вакцины. Это составляет 32,27% от общего числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию более 166 тысяч человек. Кроме этого, за счет средств нефтяных компаний сделали прививку еще 9389 граждан.
Главам муниципальных образований поручено усилить контроль за исполнением распоряжения Губернатора о соблюдении масочного режима в общественных местах. В частности, обязательно использование средств личной защиты в общественных местах в условиях режима повышенной готовности, который действует в нашем регионе.
Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа