Более тысячи жителей Югры предложили свои идеи по развитию российских городов и сёл в XVIII сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»

- Русский
Прием заявок на участие в XVIII сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился. Свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий предложили 1118 жителей региона.
Самыми популярными среди представителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали номинации «Моя педагогическая инициатива», «Экология моей страны», а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки о космосе».
Заявочная кампания на участие в XVIII сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» завершилась в понедельник, 31 мая 2021 года. Свои инициативы по развитию российских регионов представили более 90 тысяч жителей страны и иностранных государств.
В этом году организационный совет конкурса возглавил Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Основными тематическими направлениями нового сезона стали наука, технологии и космос, а сам конкурс вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.
«Важно, что всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» делает особый акцент на развитии российской науки. На протяжении многих лет проект создает благоприятную среду для студентов и молодых ученых, позволяя им уже сегодня внедрять разработки и результаты исследований в повседневную жизнь. В 2021 году конкурс вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России, что, уверен, создаст дополнительные возможности самореализации для участников», – отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
В этом сезоне было расширено количество направлений конкурса. Теперь они охватывают практически весь спектр социально-экономических вопросов развития страны. Так, в обновленном списке появилась номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», посвященная юбилею первого полёта в космос Ю.А. Гагарина. «Космическое» направление появилось и во многих традиционных номинациях проекта. Среди них «Моя гостеприимная Россия», «Моя педагогическая инициатива», «Большая технологическая разведка моей страны» и многие другие.
Второе новшество XVIII сезона – это возможность участия в конкурсе самых юных жителей России и зарубежных стран: свои «космические» рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе» представили дети до 13 лет.
XVIII всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» стартовал 1 марта в Доме учёных им. академика А.П. Александрова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Совместно с центром в новом сезоне была запущена номинация «Научное будущее моей страны», посвященная новейшим разработкам и исследованиям в области науки.
Для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, есть отдельная номинация – «Содружество наших стран». Она включает в себя проекты, направленные на развитие экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества России и иностранных государств, а также создание совместных межгосударственных и общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей, развитие молодежных обменов.
1 июня также завершился отбор экспертов XVIII сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая Экспертный совет конкурса, отметила: «Подведены итоги заявочной кампании и квалификационного тестирования экспертов. Сегодня 2252 специалиста из различных областей знаний, профессионалов в сферах науки и образования, туризма и бизнеса, медицины и цифровых технологий, могут с гордостью назвать себя частью экспертного сообщества XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Впереди нас ждет, пожалуй, наиболее ответственный этап заочной экспертизы проектов участников самого масштабного сезона 2021 года. Вне зависимости от числа конкурсантов на протяжении 18 лет главной задачей экспертов неизменно является обеспечение объективной оценки каждой инициативы и предоставление равных возможностей для их авторов».
Конкурс проходит в четыре этапа:
- Первый – с 1 марта по 31 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещали свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 31 мая в 23:50 по московскому времени.
- Второй этап пройдет с 1 июня по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.
- Третий этап стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в «гибридном» (очно-дистанционном) формате.
- Четвертый этап – награждение – состоится в декабре 2021 года.
Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Виктор Рябоконь