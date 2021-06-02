В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии проводят мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей

- Русский
В Югре военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО-Югре в каждом подчиненном структурном подразделении провели мероприятия, посвященные детскому празднику, организовав интересные викторины и конкурсы.
В Ханты-Мансийске на площадке у Государственной библиотеки Югры в рамках детского экологического фестиваля «Эко-Детворяндия» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО-Югре организовали для юных горожан показ служебного автотранспорта и провели викторину. В патрульном автомобиле, который продемонстрировал экипаж вневедомственной охраны, дети смогли сфотографироваться и подержать в руках рацию, а также ответить на вопросы об особенностях несения службы в территориальном органе.
За содействие в проведении мероприятий военно-патриотического воспитания молодого поколения заместитель начальника территориального ведомства подполковник Алексей Мигуцкий вручил директору окружной библиотеки Евгении Финк благодарственное письмо от имени руководителя территориального ведомства полковника полиции Евгения Симакова за активное участие в мероприятиях военно-патриотического воспитания молодого поколения. В ходе встречи были обсуждены вопросы создания на базе библиотеки клуба юных росгвардейцев.
В Сургуте бойцы ОМОН «Стерх» организовали для своих детей конкурс рисунков «Наша семья» и наградили победителей мероприятия.
Сотрудники Радужнинского межмуниципального отдела вневедомственной поздравили детей города, вручив им разноцветные шары и мелки для рисования.
Сотрудники вневедомственной охраны города Белоярского поздравили с праздником подготовительную группу детского сада «Березка».
Во время проведения массовых мероприятий охрану общественного порядка обеспечивали военнослужащие и сотрудники вневедомственной охраны, экипажи групп задержания были максимально приближены к местам проведения торжеств.
Пресс-служба Уральского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации
майор полиции
Наталья Васильченко