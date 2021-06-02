2 июня золотую свадьбу празднуют супруги Лобановы из города Урая

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Валентина Андреевна – активный участник общественной жизни города Урая, носитель традиционной культуры, член ветеранского Клуба коренных малочисленных народов Севера «Возрождение». Леонид Дмитриевич – знаток леса, рыбак и охотник. Во всём поддерживает супругу, участвует в подготовке фольклорных праздников, мастер-классов, тематических мероприятий, изготавливает реквизит, игрушки, охотничьи ловушки и рыболовные снасти.
Валентина Андреевна (Сургутскова) родилась на Иртыше в селе Реполово Ханты-Мансийского района, жили в Реполовских юртах. Мама – ханты, папа – русский. С детства детей приучали к ведению традиционного хозяйства, отец – председатель зверофермы, семейный подряд – разводили лис.
Валентина после школы окончила медицинское училище, вернулась на малую родину, работала акушеркой в селе Тюли.
Леонид Дмитриевич родился в деревне Лева Кондинского района. Мама – местная, родом из деревни Амыньи, отец – репрессированный, из-под города Кургана, детство Леонида прошло под гнётом комендатуры. Родители работали в колхозе трактористами, на молоканке –поднимали сельское хозяйство в посёлке Ягодном.
Леонид окончил училище в Русской Поляне, по специальности автомеханик, шофёр, после учёбы вернулся в Ягодный, а осенью 1970 года решил поехать в гости к сестре Тоне, которая работала на пристани села Выкатное, в трёх километрах от села Тюли. Погостил, понравилось, устроился на работу в колхоз шофёром грузовика. Машину молодому специалисту дали старую, всё своё свободное время он проводил за ремонтом колымаги.
Первая встреча будущих молодожёнов была минутной. Леонид привёз в медпункт дрова, Валентина, заметив, что шофёр новый, показала, куда их выгружать и вернулась к своей работе.
В тот же вечер Валя с подругами пошла в кино. Как известно, в деревенских клубах у каждого есть своё излюбленное место, его никто не занимает. Сеанс уже начался, и девушка пробиралась к своему сиденью при тусклом свете киноэкрана, но место оказалось занято. Молодой человек, занявший кресло, оглянулся – Валя узнала в нём нового шофёра, опешила и плюхнулась на первое попавшееся место.
На следующих выходных медсестра отправилась на срочный вызов к ребёнку. Температурила трёхмесячная Света Севастьянова, их семья жила на пристани между Тюлями и Выкатным. Вызов оказался непростым, наблюдать за Светланкой пришлось до поздней ночи. Дежурство у кроватки несли по очереди: то родители – Толя и Тоня, то дядя малышки с медсестрой – Лёня и Валя… Утром Леонид на мотоцикле отвёз Валентину домой в Тюли. И с тех пор время от времени специально предлагал сестре, чтобы та съездила по своим делам, а он тем временем Валентину пригласит, вместе с племянницей понянчатся… А потом и вообще стал приезжать за ней на каждые выходные.
Родители отпускали, потому что парень оказался работящий, порядочный, да к тому же гармонист. С чувством юмора всё в порядке, да и с воспитанием… Так и зима прошла. 1 мая 1971 года после празднования Международного дня солидарности трудящихся Лёня Лобанов остался в доме Сургутсковых, а утром пригласил Валентину в сельсовет. Подали заявление и через месяц расписались, стали законными супругами.
Жить поехали на пристань, Лёня работал там зимой на электростанции, а летом на рейде, потом и Валентину приняли в контору диспетчером, работа сезонная, по навигациям, но зато дом рядом и хозяйство. Зимой много свободного времени для охоты, рыбалки, других промыслов и воспитания детей.
Здесь родились Андрей и Аня. Семья окрепла, встала на ноги. Дети стали подрастать, встал вопрос об их качественном образовании. В Кондинском районе в Междуреченском и Урае, как раз был дефицит кадров. Леонид поехал «на разведку», решили переехать в Урай. Поменяли пристань и квалификацию, но остались преданы речному флоту. Профессионализм и добросовестность супругов неоднократно отмечались руководством Обь-Иртышского пароходства, на благо которого они трудились на протяжении многих лет.
Дети получили образование в урайских школах. Андрей продолжил обучение в Профессиональном училище № 59, стал водителем, работает по профессии. Анна получила педагогическое образование в Тюмени и Ишиме, также верна выбранной профессии.
Супруги активно поддерживают общение со своими родными не только в Урае, но и в других городах, часто созваниваются, а в молодости нередко ездили в гости друг к другу. Так во время продолжительных навигационных отпусков бывали у родных в Омске, Тобольске, Тюмени, Запорожье, Токмаке. И на пенсии тоже дома не сидят, через год стараются посещать санатории и при каждом удобном случае побывать в родных деревнях – в Ягодном и Тюлях…
Леонид Дмитриевич передал сыну любовь к природе, лесные премудрости, секреты охотничьего и рыболовного промысла, обучает внука Семёна изготовлению самоловов. А Валентина Андреевна вместе с дочерью и внучками занимается народным творчеством, фольклором, рукоделием.
Общее увлечение супругов – дача. С первыми майскими днями уезжают из города, и всё лето до поздней осени привечают там детей и внуков.
Сегодня в счастливом семействе Леонида и Валентины Лобановых пятеро внуков и правнук. Частыми гостями в их доме бывают многочисленные племянники со своими детьми.
Личным примером супруги демонстрируют крепость брачных уз и семейных ценностей, принимают деятельное участие в воспитании внучат, как когда-то это делали их родители, сохраняя культурную связь поколений и уважение к старшим.
Главный успех своей жизни видят в счастливом родительстве, радуются вниманию детей и гордятся достижениями внуков. В 45-летний юбилей совместной жизни супруги были награждены памятной медалью «За любовь и верность».
Многочисленная родня из Урая, Ханты-Мансийского и Кондинского районов соберётся 4 июня на торжественный вечер в честь празднования этого солидного юбилея.
Дожить до золотой свадьбы выпадает только избранным, в том случае, когда у супругов золотое сердце и золотой ум. Желаем чете Лобановых здоровья на многие годы и счастливой семейной жизни в окружении детей, внуков и правнуков. Живите долго и счастливо!
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе — только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.
Анна Изюмова