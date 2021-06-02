В Каюково-1 все готово к началу полевого сезона

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В юртах «Пунси» все готово к предстоящему полевому сезону и археологической практике студентов Сургутского государственного университета. Для ученых, студентов и жителей юрт «Пунси» построена купальня, обновлен настил, на археологической базе оборудованы кухня и столовая. Работать и учиться будет комфортно.
Совсем скоро здесь закипит жизнь и югорские ученые начнут изучать ранненеолитическое поселение Каюково-1. В отличие от соседнего городища — Каюково-2 — оно пока мало изучено и, возможно, таит сюрпризы.
Раскопки проводят археологи АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология-1» и Сургутского государственного университета в рамках проекта «Первые поселенцы Югры» на средства гранта Президента Российской Федерации.
На базе Каюково-1 пройдет археологическая практика студентов историков и музеологов СурГУ, в раскопках примет участие молодежь из других вузов. Ученые проведут для студентов лектории и семинары на основе исторических артефактов. Кроме того, участники экспедиции смогут лучше познакомиться с культурой коренных жителей Югры, побывав в гостях в хантыйских юртах местных жителей, активно помогающих археологам в работе.
По информации АНО «Институт археологии Севера»