Создание экосистем – механизм развития креативных индустрий

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании рабочей группы «Создание экосистемы креативных индустрий», состоявшейся 2 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума.
Участниками мероприятия также стали генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, глава Калининградской области Антон Алиханов и другие эксперты.
В ходе обсуждения Светлана Чупшева отметила, что в России развивается 14 направлений креативных индустрий, и в этой связи важно создавать точки роста в регионах, муниципалитетах.
«Агентство стратегических инициатив сегодня очень внимательно изучает мировые тенденции, лучшие практики. Мы тесно работаем с регионами с целью понимания запроса у людей творческих профессий», – добавила Светлана Чупшева.
Наталья Комарова подчеркнула, что Югра, являясь нефтегазодобывающим регионом, системно занимается развитием креативных индустрий. «Но это было бы невозможно, если бы мы не использовали механизмы развития человека, начиная от идеи, творчества, создания уникальных продуктов, заканчивая специализацией на конкретном виде деятельности», – сказала глава региона.
При этом губернатор отметила, что сейчас лучшее время для развития данного направления, так как отсутствуют барьеры, в том числе административные.
«В своей деятельности мы используем положительные практики, сопровождаем проекты по полному жизненному циклу. Приняв закон о креативных индустриях, мы определили параметры, которым должны соответствовать проекты и получать сопровождение», – добавила Наталья Комарова.
При этом, по словам главы региона, необходимо развивать предпринимательство, которое сможет обслуживать креативные индустрии, формировать команды профессионалов.
По информации info@admhmao.ru