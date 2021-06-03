Кондинская районная больница присоединилась к проекту «Десятилетие детства в Югре»

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В рамках проекта в медицинской организации была организована акция «Сделай мир ярче», посвященная Международному дню защиты детей: профессионалы-художники из разных организаций, а также волонтеры - неравнодушная и инициативная молодежь, расписали стены в детской поликлинике районной больницы.
В мероприятии приняли участие сотрудники самой медицинской организации, Центра дополнительного образования п. Междуреченский, Междуреченского аграрного колледжа и районного Дворца культуры и искусств «Конда».
Также в 2021 году районная больница проведет учебно-образовательные мероприятия среди учащихся старших классов района «Я могу спасти жизнь!», где школьники научатся оказывать необходимую первую помощь пострадавшим в различных ситуациях.
По информации https://dzhmao.ru/