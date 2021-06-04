В Югре проходит «Неделя добра»

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В Югре проходит «Неделя добра»
Фото gordostjournal.ruФото gordostjournal.ru
Фото gordostjournal.ru

С 31 мая по 6 июня в Югре проходит «Неделя добра», посвященная теме экологии. В течение семи дней жители округа могут принять участие в субботниках, посадках деревьев, цветочных обменах, благотворительных сборах и других мероприятиях.

Экологическая неделя добра – это комплекс добровольческих и благотворительных акций. Основные темы: защита окружающей среды, популяризация здорового образа жизни и осознанное потребление.

Организаторами выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», а также добровольческие (волонтерские) объединения и социально ориентированные некоммерческие организации автономного округа. Мероприятие проходит в рамках XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», при поддержке всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Принять участие в проекте можно, выбрав одну или несколько акций и активностей: акция «Добрые крышечки»; акция «Добрая кофейня»; консультации эко-проектов по гранту губернатора; акция по посадке деревьев и цветов; эколекторий. Кроме того, в регионе проходят эко-квест для малышей «Тридесятое царство – неэкологичное государство»; сбор корма для бездомных животных; акция по сбору и сдаче металлолома; экологический «Добрый урок». Подробные описания и адреса проведения акций можно узнать на сайте Центра развития добровольчества.

Отметим, 3 июня, в рамках экологического «Доброго урока», в режиме видеоконференцсвязи ученый, путешественник и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов встретился с югорчанами. Он ответил на вопросы участников урока о путешествиях, природе.

Напомним, в 2020 году в Югре было проведено две «Добрые недели»: «Осенняя неделя добра», приуроченная ко Дню пожилого человека и «Зимняя неделя добра», посвященная Международному дню добровольца. Всего было проведено 20 акций и онлайн-флешмобов, в которых приняли участие 37 410 человек.

Информация от info@admhmao.ru

Фото gordostjournal.ruФото gordostjournal.ru
Фото gordostjournal.ru
Фото gordostjournal.ruФото gordostjournal.ru
Фото gordostjournal.ru
Пт, 04/06/2021 - 09:54

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