Положительный опыт Югры отмечен на первом Всероссийском форуме финно-угорских народов в Ижевске

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Положительный опыт Югры отмечен на первом Всероссийском форуме финно-угорских народов в Ижевске
фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "
фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "

3 июня в Ижевске открылся первый Всероссийский форум финно-угорских народов. Форум собрал представителей из 30 регионов страны. Его программа рассчитана на два дня. 
Приветствие участникам и гостям Всероссийского форума финно-угорских народов направил Президент Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил, в нашей стране на протяжении столетий в мире и согласии живут представители многих народов. Финно-угорские, как и другие народы, вносят огромный вклад в укрепление российской государственности, в развитие отечественной науки, культуры, образования.

Главная цель форума – разработка мер поддержки и сохранения национальной культуры и языка. Для этого сегодня, 4 июня, во второй день форума, проведут тематические заседания и дискуссионные секции. Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова подчеркнула, что они были выстроены так, чтобы на них делились конкретным опытом, который можно использовать для создания проектов, реализуемых в будущем в разных регионах страны.


В работе мероприятия принимает участие  делегация Югры. На форуме был отмечен положительный опыт автономного округа в деле сохранения культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера. Об этом на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» написала советник первого заместителя губернатора Алексея Шипилова Надежда Савина: «Столько событий за один день на форме финно-угорских народов. Столько встреч с близкими по духу людьми! Столько новых знакомств! А в голове крутятся новые идеи и варианты их воплощения! И я очень рада, что сегодня докладчики много раз приводили в пример нашу Югру! Значит, не стоим на месте! Двигаемся!»

Людмила Теткина
 

фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "
фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "
фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "
фото с личной страницы Н. Савиной "Вконтакте "
Пт, 04/06/2021 - 10:22

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