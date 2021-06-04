В деревне Русскинская состоялась работа школы-мастерской по пошиву сахов

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В деревне Русскинская состоялась работа школы-мастерской по пошиву сахов

Сегодня, 4 июня, в деревне Русскинская Сургутского района завершает свою работу первый этап школы-мастерской «Хотал» по раскрою детского саха тромаганских ханты и изготовлению пына из бисера. В мастер-классе приняли участие мастера и подмастерья городов Сургута, Лянтора и деревни Русскинская.

Мастером по раскрою традиционного саха стала незаменимая Альбина Григорьевна Русскина, которая всю жизнь прожила на стойбище.

Участниками семинара стали 25 взрослых и 20 детей – воспитанников школы-интерната деревни Русскинская.

Итогами работы школы-мастерской «Хотал» стали пять взрослых и два детских саха.

Второй этап школы-мастерской состоится в июле месяце в посёлке Угуте Сургутского района.

Организаторами мероприятия стали: регионально-общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Орт-Ики» и МУК «Русскинской музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова».

Ирина Самсонова

Пт, 04/06/2021 - 14:02

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