В деревне Русскинская состоялась работа школы-мастерской по пошиву сахов

- Русский
Сегодня, 4 июня, в деревне Русскинская Сургутского района завершает свою работу первый этап школы-мастерской «Хотал» по раскрою детского саха тромаганских ханты и изготовлению пына из бисера. В мастер-классе приняли участие мастера и подмастерья городов Сургута, Лянтора и деревни Русскинская.
Мастером по раскрою традиционного саха стала незаменимая Альбина Григорьевна Русскина, которая всю жизнь прожила на стойбище.
Участниками семинара стали 25 взрослых и 20 детей – воспитанников школы-интерната деревни Русскинская.
Итогами работы школы-мастерской «Хотал» стали пять взрослых и два детских саха.
Второй этап школы-мастерской состоится в июле месяце в посёлке Угуте Сургутского района.
Организаторами мероприятия стали: регионально-общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Орт-Ики» и МУК «Русскинской музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова».
Ирина Самсонова