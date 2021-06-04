Югра – в числе лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата

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Ханты-Мансийский автономный округ занял шестую позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата среди регионов России. Об этом стало известно 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума, где в эти дни принимает участие губернатор Наталья Комарова.
Вместе с Югрой на этом месте оказалась Нижегородская область. Отметим, по итогам 2019 года автономный округ занял 14 строчку.
Как подчеркнула генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, по всем программам льготного кредитования в 2020 году в стране выдано свыше 1,5 триллиона рублей.
Результаты опроса предпринимателей в России по итогам года показали, что в 40 регионах был улучшен средний индекс состояния инвестклимата.
«Во всех регионах России сложилась положительная практика подключения субъектов предпринимательской деятельности к инфраструктуре. Это важный результат, – сказала Светлана Чупшева. – Увеличилась удовлетворенность бизнеса арендой государственных и муниципальных площадей, доступностью кредитных ресурсов. Сократился уровень административного давления на предпринимателей».
Отметим, что возглавила рейтинг Москва. На второй строчке – республика Татарстан. Замыкает тройку лидеров Тюменская область.
Напомним, рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Методология рейтинга включает в себя три ключевых элемента: систему показателей, принципы сбора и обработки данных, методику расчета результатов. При разработке методологии учтен опыт существующих отечественных и международных рейтингов и иных механизмов оценки инвестиционного климата.
В 2020 году команда Югры особое внимание уделила привлечению бизнеса к совместной выработке стратегических решений в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Именно на основе запроса предпринимательского сообщества в 2020 году реализованы дополнительные меры поддержки бизнеса с использованием финансовых и нефинансовых инструментов, проведена реорганизация институтов развития Югры.
Информация от info@admhmao.ru