Слет социальных предпринимателей УрФО пройдет в Югре

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Слёт социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021» состоится 25-26 июня в Ханты-Мансийске.
В его работе примут участие социальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, представители органов власти регионов Уральского федерального округа, муниципалитетов, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Программа слета состоит из тематических блоков «Социальные тренды», «Социальные бренды», «Социальные драйверы», тренинг-сессий, воркшопов, мастер-классов, бизнес-игр, лабораторий, нетворкинг- и форсайт-сессий для развития и усиления потенциала лидеров социальных проектов.
В качестве спикеров выступят руководитель преакселератора Фонда развития интернет-инициатив Илья Китанин, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, член научно-консультационного совета общественной палаты РФ, научный руководитель программы повышения квалификации РАНХиГС Оксана Коротеева и другие.
Отметим, слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2021» – межрегиональная площадка по распространению лучших практик ведения бизнеса, направленного на решение социально значимых проблем; место коммуникации лидеров социальных изменений.
Организаторы – правительство Ханты-Мансийского автономного округа, фонд региональных социальных программ «Наше будущее», фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке «Самотлорнефтегаза» НК «Роснефть».