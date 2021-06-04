В Югре принят план мероприятий по реализации концепция устойчивого развития коренных народов Севера до 2025 года

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В Югре принят план мероприятий по реализации концепция устойчивого развития коренных народов Севера до 2025 года
фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции

План мероприятий по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа на 2021-2025 год был принят 4 июня по итогам заседания, состоявшегося под председательством заместителя губернатора Анатолия Уткина.

По его словам, планом предусмотрены мероприятия по оснащению материальной технической базы общин и организаций. «Кроме того, предусмотрены мероприятия  по увеличению численности трудоустроенных граждан в организациях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, к концу 2025 года на 3% (до 1 131 чел.), предоставлению государственной поддержки на улучшение жилищных условий к 2025 году не менее 600 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера», - сказал замгубернатора.

Директор департамента внутренней политики  Александр Скурихин добавил, что в обновленный план также включены мероприятия, направленные на интеграцию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в современную экономику. «Это обучение развитию предпринимательства, цифровой грамотности, созданию условий для развития креативных индустрий в сфере самозанятости», - подчеркнул глава ведомства.

По информации info@admhmao.ru

фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакциифото из архива национальной редакции
фото из архива национальной редакции
Пт, 04/06/2021 - 16:57

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