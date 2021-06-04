В Югре принят план мероприятий по реализации концепция устойчивого развития коренных народов Севера до 2025 года

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План мероприятий по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа на 2021-2025 год был принят 4 июня по итогам заседания, состоявшегося под председательством заместителя губернатора Анатолия Уткина.
По его словам, планом предусмотрены мероприятия по оснащению материальной технической базы общин и организаций. «Кроме того, предусмотрены мероприятия по увеличению численности трудоустроенных граждан в организациях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, к концу 2025 года на 3% (до 1 131 чел.), предоставлению государственной поддержки на улучшение жилищных условий к 2025 году не менее 600 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера», - сказал замгубернатора.
Директор департамента внутренней политики Александр Скурихин добавил, что в обновленный план также включены мероприятия, направленные на интеграцию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в современную экономику. «Это обучение развитию предпринимательства, цифровой грамотности, созданию условий для развития креативных индустрий в сфере самозанятости», - подчеркнул глава ведомства.
По информации info@admhmao.ru