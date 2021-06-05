Красота в вышивке бисером

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Красота в вышивке бисером

В настоящее время вышивка бисером в традиционной технике – второй по популярности вид бисерного рукоделия после плетения. В данной традиционной технике можно выполнить вышивку на подолах платья (сак нил), на рукавах (литов), головных и нагрудных украшениях (турлопс, мевлопс).

По проекту «Свадебные обряды мира», где главная цель семинара Белоярского района «Бисерная вышивка в традиционных изделиях обских угров» (ниры, нагрудники, рукава, бисерные подол, накостники) – это хантыйские свадебные украшения. Мероприятие организованное Белоярским отделением общественной организации «Спасение Югры». Участие приняли мастера из сёл Полновата, Казыма, деревень Тугияны, Паштор и города Белоярского.

Задача районного семинара – привлечь студентов, учащихся 7-9 классов к рукоделию. Было организовано много мастер-классов с мастерами, наставниками, которые имели возможность показать и объяснить начинающим молодым мастерам ту или иную технику по работе с бисером.

Мастер-класс по украшениям и изготовлению накостников проводила «Народный мастер России» Ирина Семёновна Молданова (с. Казым), по изготовлению и расшиву нир «Народный мастер Югры» Людмила Васильевна Туполева (п. Полноват), мастер-класс по раскрою и вышивке бисером рукавов проводила «Народный мастер России» Надежда Алексеевна Гришкина (д. Тугияны), опытный наставник, активный участник семинаров Людмила Никоновна Кондрашина рассказывала и показывала на мастер-классе, какими вышивками можно украсить подол платья (сак нил). Зоя Никоновна Тарлина (с. Казым) на своём мастер-классе показывала, какие украшения существуют. В её коллекции, которую она представила на выставке, есть несколько видов головных украшений, поэтому у девушек была возможность выбора. Также на семинаре был проведён ещё один мастер-класс по изготовлению бисерных нагрудных украшений (турлопс). Любовь Бизина показывала девушкам самую простейшую технику плетения.

Мастера представили на выставку много работ, связанных именно с вышивкой бисером.

Вышитые рукава - изделие мастера из с. Ванзевата Молдановой Ксении Ивановны

В плане проекта научиться вышивать бисером и усовершенствовать свои возможности в области ручной вышивки. Такие мероприятия помогут овладеть технологическим мастерством, развитию художественного вкуса и творческого отношения к выполняемой работе. Бисер – это необыкновенный материал и возможности его безграничны. С помощью бисера можно сделать много интересного. Рукотворное изделие всегда оригинально и неповторимо, и работа в этой технике даст возможность воплотить на практике творческие художественные способности. Вышивка бисером хороша ещё и тем, что она быстрее, чем многие другие виды вышивания позволяет увидеть результаты своего труда. Этот вид рукоделия не слишком сложен и незамысловат.

Восхищаясь рукодельной вышивкой бисером мастериц Белоярья, возникают в голове новые идеи, проекты. Остается надеяться, что когда-нибудь шитьё бисером вновь обретёт статус искусства, каковым оно было в прошлом.

Ирина Фирсова,

г. Белоярский

 

Сб, 05/06/2021 - 21:23

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