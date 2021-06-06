Татьяна Александровна, поздравляем Вас с юбилеем!

- Русский
Cегодня, 6 июня, известный педагог, хантыйский историк, этнограф, писатель Татьяна Александровна Молданова отмечает 70-летний юбилей.
Она – уроженка деревни Юильска Белоярского района, родилась в семье фронтовика Александра Ивановича Молданова.
По окончании физико-математического факультета Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена Татьяна Александровна работала учителем физики и математики, инженером-программистом на заводе «Электрон» (г. Тюмень).
С 1985 года она живёт и работает в г. Ханты-Мансийске. Возглавляла фольклорный отдел окружного научно-методического центра народного творчества и культпросветработы.
В 1994 году Т.А. Молданова защитила диссертацию «Орнамент северных хантов». В 1996 году возглавила фольклорный архив при научно-исследовательском институте возрождения обско-угорских народов.
С 2002 года преподаёт на кафедре истории, философии и права Юридического института ЮГУ.
При её непосредственном участии в округе создавались: общественная организация «Спасение Югры», этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск), а также этнографические музеи в посёлках Казыме, Варьёгане и Русскинская.
Заслуги Татьяны Александровны Молдановой высоко оценены правительством региона – в 2000 году она была признана лауреатом премии Ханты-Мансийского автономного округа «За развитие культуры коренных малочисленных народов Севера».
Т.А. Молдановой – автор художественных и научных изданий, из-под её пера в свет вышли: повести «В гнёздышке одиноком», «Касание цивилизации», монографии «Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис», «Архетипы в мире сновидений хантов», хантыйский том «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и многие другие издания.
В настоящее время она работает над докторской диссертацией по теме «Женская сфера в духовной культуре хантов».
Татьяна Молданова – давний друг, внештатный корреспондент объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Коллектив национальной редакции от всей души поздравляет Татьяну Александровну с юбилеем. Желаем Вам, чтобы духи-покровители Земли Кошачьего Локотка оберегали Вас, даровали Вам крепкого сибирского здоровья, долголетия, дальнейших успехов в педагогической, научной и писательской деятельности!