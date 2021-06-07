Александр Новьюхов: «Закон о языках и алфавитах коренных народов принят Государственной Думой в третьем чтении»

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Александр Новьюхов: «Закон о языках и алфавитах коренных народов принят Государственной Думой в третьем чтении»

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России, в том числе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как рассказал депутат Думы Югры, документ внесла в Госдуму группа депутатов в ноябре 2019 года. До настоящего времени в российском законодательстве не был прописан порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России.

Фото https://ural-meridian.ru

Парламентарий напомнил, что предложение законодательного регулирования данной сферы было поддержано Губернатором автономного округа, Президентом Российской Федерации.

«Работа над проектом закона велась при непосредственном участии наших экспертов с 2018 года. Нормативно-правовое регулирование вопросов создания, утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных, устранит имеющийся законодательный пробел, даст импульс развитию родных языков», - отметил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Александр Новьюхов.

Основанием для утверждения алфавитов и правил станет экспертная оценка Российской академии наук.

Помощник депутата Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Александра Вячеславовича Новьюхова

Михаил Еремеевский

Пнд, 07/06/2021 - 09:12

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