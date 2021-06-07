Александр Новьюхов: «Закон о языках и алфавитах коренных народов принят Государственной Думой в третьем чтении»

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России, в том числе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Как рассказал депутат Думы Югры, документ внесла в Госдуму группа депутатов в ноябре 2019 года. До настоящего времени в российском законодательстве не был прописан порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России.
Парламентарий напомнил, что предложение законодательного регулирования данной сферы было поддержано Губернатором автономного округа, Президентом Российской Федерации.
«Работа над проектом закона велась при непосредственном участии наших экспертов с 2018 года. Нормативно-правовое регулирование вопросов создания, утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации родных языков, не имеющих статуса государственных, устранит имеющийся законодательный пробел, даст импульс развитию родных языков», - отметил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Александр Новьюхов.
Основанием для утверждения алфавитов и правил станет экспертная оценка Российской академии наук.
Помощник депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Александра Вячеславовича Новьюхова
Михаил Еремеевский